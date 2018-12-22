Взрыв на ярмарке во Львове: пострадавшие в реанимации, полиция открыла дело

22 декабря 2018, 18:23

На время расследование торговля будет прекращена.

Пожар на Рождественской ярмарке во Львове
Работу ярмарок во Львове временно приостановили / tvoemisto.tv

По факту взрыва и пожара на рождественской ярмарке в центре Львова правоохранительные органы открыли уголовное производство. С ожогами и травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

По информации пресс-службы львовской полиции, на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и работники других подразделений ведомства.

Отмечается, что уголовное дело открыто по ч.1 ст.270, которая предполагает наказание за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности в виде трех лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, в связи со взрывом проведено внеплановое заседание и было принято решение приостановить работу ярмарок на просп. Свободы, пл. Рынок и ул. Красной Калины до окончания расследования и выяснения причин трагедии.

Отмечается, что спецкомиссия должна до 17:00 23 декабря проверить все палатки на рождественских ярмарках относительно соблюдения правил пожарной безопасности. После этого будет принято решение о возобновлении торговли.

Напомним, 22 декабря в центре Львова произошел взрыв с последующим возгоранием в одном из деревянных домиков на рождественской ярмарке.

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