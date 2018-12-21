Во Львове радикалы с дымовыми шашками атаковали редакцию интернет-издания

Во Львове представители радикальных общественных организаций, в том числе Нацкорпуса, устроили пикет издания zaxid.net.

При этом они попытались прорваться в редакцию и пустили в ход дымовые шашки.

Как рассказал глава НСЖУ Сергей Томиленко, журналисты оказались заблокированы толпой радикальных "активистов".

Сложившуюся ситуацию он назвал очередной акцией запугивания украинских журналистов.

Руководитель zaxid.net Олег Онисько охарактеризовал атаку прямым запугиванием журналистов и реакцией на материалы.

Издание отмечает, что среди участников пикета были и фигуранты недавних публикаций, касающихся попыток захвата общественных земель под видом бесплатной раздачи участникам АТО.

Напомним, 11 декабря, около сотни представителей "Национальных дружин" попытались занять здание торгового центра Дарница на Харьковском шоссе в Киеве.