Захват ТЦ Дарница в Киеве: что известно о конфликте

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В ночь на вторник, 11 декабря, около сотни представителей "Национальных дружин" попытались занять здание торгового центра Дарница на Харьковском шоссе в Киеве.

На Facebook-странице "Нацдружин" сообщалось, что в организацию "обратились украинские предприниматели, арендаторы нежилых помещений в торговом центре "Дарница" с просьбой противостоять рейдерскому захвату". Утверждалось, что ТЦ якобы накануне захватили некие "титушки".

facebook.com/ndrugua

Как сообщает "Информатор", на место прибыли работники полиции, которые вывели из здания нацдружинников, задержав троих человек и изъяв у них бронежилеты.

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После представители "Нацдружин" предприняли еще одну попытку взять под контроль здание ТЦ Дарница. Началась стычка, в ходе которой, пишет "Информатор", "возле входа неизвестные распылили перцовый газ". Задержанных нацдружинников отпустили, вернув им бронежилеты.

Юрист Богдан Остренко, представляющий интересы собственника торгового центра, пояснил, что в 2016 году некая офшорная компания получила якобы незаконным путем документы о владении ТЦ Дарница.

Обе стороны на протяжении двух ведут судебную тяжбу. По словам Остренко, "титушки" захватили помещения ТЦ еще 6 декабря. Юрист утверждает, что полиция не реагировала на конфликт и владельцы Дарницы обратились за помощью к "Нацдружинам".

Полицейские анонимно рассказали "Информатору", что конфликты вокруг ТЦ Дарница начались около четырех дней назад, однако захвата якобы не было.

Напомним, в конце ноября радикалы пытались заблокировать ТРЦ Ocean Plaza. Мтингующие требовали закрыть центр, так как он принадлежит дочери близкому к президенту РФ Владимиру Путину российскому миллиардеру Аркадию Ротенбергу.