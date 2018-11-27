Шины и файеры: в Киеве заблокировали торговый центр Ocean Plaza

Во вторник утром в Киеве активисты заблокировали здание ТРЦ Ocean Plaza. Они выложили перед входом в торговый центр шины, а также и разрисовали окна краской.

При этом около 50 представителей националистических организаций жгут файеры перед входом в ТРЦ Ocean Plaza, при этом торговый центр закрыт.

Они также нанесли на главный вход и окна надписи: "Геть московський бізнес", "Власність Росії", "Не купуй в Оушен Плаза".

Активисты отмечают, что они протестуют из-за того, что торговый центр принадлежит российским бизнесменам.

Напомним, летом националисты уже устраивали масштабную акцию протеста неподалеку от торгового центра "Ocean Plaza".