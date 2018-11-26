Ocean Plaza в Киеве забросали дымовыми шашками

Оушн Плаза / скриншот

В Киеве неизвестные забросали дымовыми шашками торгово-развлекательный центр Ocean Plaza. Из-за этого пришлось эвакуировать персонал и посетителей ТРЦ.

"Около 30 минут назад неизвестные забросали ТРЦ Ocean Plaza дымовыми шашками. Проводится эвакуация присутствующих", - сообщил сайт "Киев. Оперативный" на своей странице в Facebook.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что "около 17:00 в торгово-развлекательном центре "Ocean Plaza", на ул. Антоновича, 176, неизвестным лицом была брошена дымовая шашка, что привело к сильному задымлению в помещении ТРЦ (информация получена от пожарного поста на территории ТРЦ)".

В результате задымления сработала пожарная сигнализация. Пострадавших нет, пожара также не было.

Ранее 6 июля, представители националистических и праворадикальных общественных организаций "Сич" и "Сокил" уже устраивали масштабную акцию протеста неподалеку от торгового центра "Ocean Plaza", расположенному близ станции метро "Лыбидская".