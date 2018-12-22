Пожар и взрыв: в центре Львова в результате ЧП на ярмарке есть пострадавшие

В субботу, 22 декабря, в центре Львова в результате пожара в деревянном домике на Рождественской ярмарке есть пострадавшие.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области, в 13.23 правоохранителям поступила информация о пожаре в деревянном домике на проспекте Свободы на территории Рождественской ярмарки.

"В настоящее время известно, что за помощью к медикам обратились три человека", - сообщили в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По данным сайте ОО "Варта-1", свидетели отмечают, что слышали взрыв в домике, предварительно взорвался газовый баллон. В результате пожара есть пострадавшие. Один парень получил тяжелые осколочные ранения, его в результате взрыва отбросило к стене домика, еще двое пострадавших - парень и девушка - имеют ожоги, у парня ожоги всего тела.

По данным Главного управления ГСЧС во Львовской области, пожар перекинулся на два соседних торговых павильона. Предварительно в результате пожара травмированы четыре человека. Пожар удалось ликвидировать

Ранее стало известно, что в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского района Запорожской области в одном из частных домов произошел пожар, погибли трое маленьких детей.