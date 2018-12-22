"Герой": Сеть обсуждает парамедика, спасавшего людей после взрыва на ярмарке во Львове

Во время пожара и ряда взрывов на рождественской ярмарке во Львове один из прохожих начал оказывать квалифицированную помощь раненным до приезда скорой.

" Героем в военной форме оказался 24-летний военнослужащий военной службы по контракту старший солдат Андрей Алямський. Уроженец Николаевской области, который с апреля 2015 проходит службу в Вооруженных Силах Украины", - сообщает пресс-служба Минобороны в Facebook.

Отмечается, что военнослужащий служил в зоне АТО в горячих точках, в том числе в Авдеевке, где исполнял обязанности военного парамедика. Во время службы с ранениями Андрей имел дело почти ежедневно, поэтому после взрыва торговой палатки в центре Львова не растерялся и оказал пострадавшим необходимую помощь.

" Знание первой домедицинской помощи всегда может спасти чью-то жизнь. Поэтому, если вы видите, что кому необходима такая помощь, то никогда не проходите мимо!" – сказал военнослужащий.

Пользователи Сети начали активно обсуждать подвиг парамедика, который спас жизнь пострадавшим и случайным прохожим, оказав им квалифицированную медицинскую помощь. В частности, пользователи были поражены, что у Андрея были с собой перчатки, и он помогал людям с защищенными руками.

"В рукавичках. Золотко", "Это очень хорошо, что рядом с нами находятся такие ребята", "Благодаря таким неравнодушным украинцам мы сильная нация", "Герой", "Новогоднее чудо", - писали комментаторы.

Некоторые предлагали Минобороны выдать отважному и решительному военнослужащему награду.

Напомним, 22 декабря в центре Львова произошел взрыв с последующим возгоранием в одном из деревянных домиков на рождественской ярмарке. С ожогами и травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации.