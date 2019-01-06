"Христианское единство - единство государства": Греко-католики поздравили ПЦУ с получением томоса

католикос УГКЦ Святослав (Шевчук) / УНИАН

Католикос (предстоятель) Украинской греко-католической церкви Святослав приветствовал получение митрополитом Епифанием томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Соответствующее сообщение было опубликовано представителями пресс-службы УГКЦ. "Поздравляю православных братьев с этим историческим событием, которого наше общество ждало долгие столетия. Материнская Константинопольская церковь сделала шаг навстречу своим детям в Украине", - сказал Святослав.

Кроме того, священнослужитель полагает, что в объединении церквей лежит будущая победа Украины над "российским агрессором"."Христианское единство может стать необходимой платформой для единства государственного. И тогда мы, вне всяких сомнений, сможем противостоять внешним силам, который пытаются уничтожить нашу государственность", - резюмировал Святослав.

Напомним, ранее Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос об автокефалии Православной церкви Украины.