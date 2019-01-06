"Анафема" и "сатанинское зелье": в РПЦ взбесились из-за томоса для Украины

Всеволод Чаплин / govoritmoskva.ru

Вселенский патриарх Варфоломей совершил литургию совместно с раскольником, не имеющим сана, заявил скандальный священник РПЦ протоиерей Всеволод Чаплин.

"Фанар окончательно отпал в раскол, отошел от Христа и христианства, добавив к прочим своим ересям отрицание апостольского преемства. То, что во время стамбульской черной мессы находилось в чаше и на дискосе, кощунственно называть Телом и Кровью Христовыми. Это было сатанинское зелье", – написал он на своей странице в Facebook, комментируя вручение томоса для ПЦУ.

По словам Чаплина, "анафема будет теперь понята церковным народом – никакие компромиссы более невозможны".

"Лучше всего провозгласить анафему на соборе нескольких Поместных Церквей. Но сначала ее вполне может провозгласить Русская Церковь, а уже потом можно созвать межправославный собор... И ясно сказать, что все вошедшие в общение с раскольниками тоже подпадают под анафему", – добавил он.

Напомним, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января 2019 года Епифаний получил томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.