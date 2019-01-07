Порошенко призвал мировые православные церкви признать ПЦУ сестрой

Президент призвал упоминать ПЦУ под именем Святейшая церковь Украины (СЦУ).
Президент Петр Порошенко обратился к мировым православным церквям с просьбой признать новосозданную Православную церковь Украины (ПЦУ).
С таким заявлением Порошенко выступил по окончанию праздничной литургии в Софийском Соборе в Киеве в понедельник, 7 января.
"Мы призываем все мировые православные церкви признавать ее как сестру, упоминать под именем Святейшая церковь Украины, которая имеет свою кафедру в историческом городе Киеве", - сказал он.
Напомним, 6 января Вселенский патриарх вручил томос митрополиту Епифанию, а днем позже указ доставили в Киев.
Ранее глава РПЦ патриарх Кирилл заявил, что новосозданная Православная церковь Украины (ПЦУ) является объединением "двух групп раскольников".