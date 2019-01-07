Порошенко призвал мировые православные церкви признать ПЦУ сестрой

Президент Украины Петр Порошенко и глава ПЦУ митрополит Епифаний / president.gov.ua

Президент Петр Порошенко обратился к мировым православным церквям с просьбой признать новосозданную Православную церковь Украины (ПЦУ).

С таким заявлением Порошенко выступил по окончанию праздничной литургии в Софийском Соборе в Киеве в понедельник, 7 января.

"Мы призываем все мировые православные церкви признавать ее как сестру, упоминать под именем Святейшая церковь Украины, которая имеет свою кафедру в историческом городе Киеве", - сказал он.

Напомним, 6 января Вселенский патриарх вручил томос митрополиту Епифанию, а днем позже указ доставили в Киев.

Ранее глава РПЦ патриарх Кирилл заявил, что новосозданная Православная церковь Украины (ПЦУ) является объединением "двух групп раскольников".