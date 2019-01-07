"Большой Брат следит": Беспилотник США провел разведку над Крымом и Керченским проливом

Американский БПЛА прибыл с американской военной базы на острове Сицилия.
Американский стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk в понедельник, 7 января, провел длительный разведывательный полет вдоль аннексированного РФ Крыма и российского Черноморского побережья.
Такой вывод следует из мониторинговых данных, обнародованных на западных авиационных ресурсах.
RQ-4B Global Hawk вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной на острове Сицилия. На протяжении трех часов он летел над побережьем Крыма и Кубани. Затем дрон совершил несколько пролетов к югу от Керченского пролива.
Кроме того, беспилотник около семи часов вел разведку в зоне военного конфликта на Донбассе (находясь в контролируемом ВСУ воздушном пространстве).
Напомним, ранее в небе над Украиной пролетел американский боевой беспилотный летательный аппарат.