Американский беспилотник провел в небе над Донбассом воздушную разведку: фото

Беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил США 17 июня провел многочасовой разведывательный полет вдоль линии фронта на Донбассе.

"Беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk, ВВС США, взлетевший с авиабазы Sigonella, у линии разграничения на Донбассе", - сообщили в Twitter-аккаунте PlaneRadar.

Как известно, старт беспилотника состоялся в 9 утра. Его путь пролегал в небе над населенными пунктами вблизи линии фронта в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в захваченном Российской Федерацией Крыму — в Симферополе — из колонки, прикрепленной к беспилотному летательному аппарату, играл гимн Украины.