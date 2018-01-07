Гордо реет беспилотник. В небе над Украиной пролетел американский БПЛА

Над Украиной в воскресенье, 7 января, был зафиксирован полет американского беспилотника.

Об этом свидетельствуют информация онлайн-сервиса Flightradar24.

Согласно обнародованным данным, беспилотник с бортовым номером UAVGH000 пролетел над территорией Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Одесской областей, а также над зоной проведения Антитеррористической операции (АТО) - временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей.

По имеющейся информации, бортовой номер UAVGH000 зарегистрирован за стратегическим разведывательным беспилотником США модели RQ-4A Global Hawk. Все остальные данные про летательный аппарат зашифрованы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине волонтеры создали новый беспилотник.