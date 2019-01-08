Савченко высказалась о томосе ПЦУ

Надежда Савченко / asn.in.ua

Церковь в Украине объединится благодаря cамим украинцам, а не "под давлением" властей.

Такое мнение высказала нардеп Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.

"Рано или поздно в Украине церкви объединятся по доброй воле, а не под давлением. И это будет не из-за священников или церковнослужителей… а благодаря общинам", - сказала.

Нардеп добавила, что украинцы хотят общую родину, общую дружбу и одну церковь.

"У нас уже есть один Бог. Нечего его делить на разные церкви", - подытожила Савченко.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал томос об автокефалии новосозданной украинской церкви. 6 января он вручил томос главе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию, а днем позже документ доставили в Киев.