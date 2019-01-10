Россия при строительстве Крымского моста нарушила свой закон — эксперт

10 января 2019, 06:01

Сваи Керченского моста на десятки метров не доходят до скалистого грунта, отметил эксперт.

Эксперт сообщил, что при строительстве Керченского моста РФ нарушила свой закон
При строительстве Керченского моста РФ нарушила свой закон, сообщил эксперт / Скриншот видео с youtube.com

Российская Федерация при строительстве моста через Керченский пролив (Крымский мост, Керченский мост) в захваченный Крым нарушила свое законодательство и государственные нормы — сооружение должно было стоять на скалистом грунте, но опоры моста не доходят до него.

РФ изменила свои государственные строительные нормы для того, чтобы узаконить строительство Крымского моста, рассказал эксперт государственного управления в сфере градостроительства Виктор Глеба Обозревателю.

Собеседник подчеркнул, что сваи Керченского моста на 20 метров не доходят до скалистого грунта.

"Эти проседания моста — это следствие нарушения технологии строительства. Арка пролета, то что собственно называется мостом, она стоит на опорах, которые проседают. А по их законодательству и госнормам она должна была стоять исключительно на скалистом грунте", — добавил Глеба.

Читайте такжеИз-за Крымского моста Россия попала в ловушку — экспертПо его словам, в Крыму в принципе нет материалов, необходимых для постройки мостов, в частности, гранита и щебня.

"И им сейчас нужно делать так называемые "пригрузы". То есть, большие бутовые камни нужно с огромной скоростью и в больших количествах погружать, чтобы пригрузить опоры, которые просто выдавливаются грунтом", — подчеркнул эксперт.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, компания "Стройгазмонтаж" — подрядчик строительства. Весной 2018-го — 15 мая — состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

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Россия Керченский мост Крымский мост
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