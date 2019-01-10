СМИ нашли российский след в поджоге Венгерского культурного центра в Ужгороде

10 января 2019, 00:55

Журналисты выяснили, что заказчиком был их немецкий коллега, симпатизирующий Кремлю.

Мануэль Оксенрайтер - на фото второй справа / Фото: Twitter/Anton Shekhovtsov

Заказчиком поджога Венгерского культурного центра в Ужгороде в феврале 2018 был известный пророссийский активист и журналист из Германии Мануэль Оксенрайтер.

"Имя заказчика в материалах прокуратуры не называется, однако изданию удалось найти косвенные подтверждения того, что это Мануэль Оксенрайтер, немецкий неонацист, частый гость российских телеканалов и записной обличитель бандеровской хунты в Киеве", - утверждают расследователи из Радио Свобода.

В издании выяснили, что прокуратура Польши квалифицировала данное преступление как теракт. В материалах дела сказано, что поджог совершили трое жителей Польши. Двое из них были членами неофашистского движения "Фаланга", а третий, организатор, был также членом ультраправой партии "Смена", тесно связанной с близкими к Кремлю идеологами концепции "русского мира".

Оксенрайтер в комментарии журналистам категорически отверг свою причастность к поджогу Венгерского культурного центра. Однако один из задержанных поджигателей Томаш-Рафал Шимковяк оказался среди друзей немца в соцсетях. Оксенрайтер после общения с расследователями закрыл свой личный профиль в соцсети.

Напомним, нападение, в том числе поджог, на Общество венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде было осуществлено дважды. По данным фактам в полиции возбудили уголовное дело.

Глава МИД Павел Климкин подчеркнул, что преступления являются заказными.

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Россия Германия поджог обвинение Ужгород Немец Общество венгерской культуры Закарпатья
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