Взрыв и пожар. В Ужгороде снова атаковали офис организации закарпатских венгров

В ночь на вторник в Ужгороде произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области в Facebook, в 3:00 утра на линию "102" поступило сообщение о пожаре в офисном помещении на Православной набережной в Ужгороде.

В результате пожара никто не пострадал. Сумма ущерба устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах.

Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет.

Местное издание Mukachevo.net со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что выгорело около 25 кв. м. помещения, а пожару предшествовал взрыв у здания КМКС.

Вероятно, это опять был "коктейль Молотова", брошенный в окно.

Напомним, 4 февраля в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.

Позднее председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявил, что здание "Общества венгерской культуры Закарпатья" 4 февраля пытались поджечь два праворадикала одной из стран Евросоюза.