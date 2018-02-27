Поджог офиса венгров: Климкин увидел "внешний след", Сийярто заявил об экстремистах в Украине

В поджоге офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде есть заказной внешний след, заявил министр иностранных Украины Павел Климкин.

"Решительно осуждаю очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства. Системность и сходство действий провокаторов свидетельствует о заказном внешнем следе. Мы не оставим наших венгров наедине! Вместе будем противодействовать попыткам дестабилизации Закарпатья!", — написал Климкин в Twitter.

В то же время посла Украины в Венгрии Любовь Непоп вызвали в МИД Венгрии в связи с очередным поджогом офиса Общества венгерской культуры, сообщает пресс-служба венгерского правительства.

Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, он обсудил сегодняшний поджог с одним из лидеров украинских венгров Ласло Брензовичем.

Сийярто подчеркнул, что если Украина серьезно относится к своим намерениям присоединиться к Евросоюзу и НАТО, она "должна уметь контролировать экстремистов".

По его словам, в Украине происходит рост экстремистских движений.

"Это видно из законов, принятых Верховной Радой Украины, которые серьезно ограничивают права меньшинств, и также кажется, что они постоянно запугивают членов венгерской национальной общины в Закарпатье", — считает Сийярто.

Сийярто также сообщил о том, что сегодня встречается с верховным комиссаром ОБСЕ по правам человека. Венгерский министр снова заявил о том, что наблюдатели ОБСЕ должны работать не только в Донбассе, но и на Закарпатье.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ужгороде сотрудники полиции устанавливают обстоятельства пожара в здании, где расположен офис "Общества венгерской культуры Закарпатья". По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах).