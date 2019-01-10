Крушение сухогруза у берегов Турции: посол сообщил хорошие новости о спасенных украинцах

В Турции выписали из клиники украинских моряков, пострадавших в результате крушения сухогруза, сообщил посол / fleetphoto.ru

Украинских моряков, пострадавших в результате крушения сухогруза Volgo-Balt 214 возле берегов Турции, выписали из клиники турецкого города Самсун.

Моряки в ближайшее время вернутся на Родину, написал посол Украины в Турции Андрей Сибига в своем аккаунте в Twitter.

"Спасенные моряки уже в Посольстве Украины в Анкаре — почти дома", — отметил дипломат. Напомним, 7 января у берегов Турции затонул сухогруз Volgo-Balt 214, шедший под флагом Панамы. В МИД Украины сообщили, что из 13 членов экипажа судна 11 — украинцы. В результате крушения судна погибли четверо наших соотечественников, а остальные члены экипажа были госпитализированы.