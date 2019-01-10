Российский доброволец из "Азова" получил на родине повестку в военкомат

10 января 2019, 21:45

Россиянину предлагают принять участие в военных сборах.

Чиркина хотят призвать в российскую армию / Фото: Радио Свобода

Воюющий на Донбассе в составе полка "Азов" доброволец из России Павел Чиркин получил повестку для явки в военный комиссариат по месту прописки в городе Орел РФ.

"Считаю, что таким нехитрым способом они хотят меня завербовать. Шучу. Скорее всего, они надеются меня арестовать, поскольку, я уверен, знают, что на меня заведено уголовное дело за наемничество", - цитирует Чиркина Радио Свобода.

По словам добровольца, в повестке сказано, что он должен стать в военкомате на учет для дальнейшего прохождения военных сборов в Ростовской области РФ. Чиркин отметил, что аналогичную повестку уже получал в 2014 году накануне отъезда в Украину.

Россиянин Чиркин воюет против боевиков на стороне украинских военных с апреля 2015 года, занимая должность медика в полку "Азов".

/ Фото: Радио Свобода

Напомним, в российском городе Челябинск открыли памятник "добровольцам", воевавшим на Донбассе на стороне боевиков. На монументе изображен знак, очень похожий на эмблему Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

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Россия военкомат повестка доброволец русский полк Азов
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