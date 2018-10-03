В России на памятник воевавшим на Донбассе "добровольцам" нанесли "эмблему ВСУ", опубликованы фото

В РФ на памятник "добровольцам", воевавшим на Донбассе, нанесли знак, похожий на эмблему ВСУ / twitter.com/juchkovsky

В российском городе Челябинск открыли памятник "добровольцам", воевавшим на Донбассе на стороне боевиков.

На монументе изображен знак, очень похожий на эмблему Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, свидетельствую фото, опубликованные пособником террористов Александром Жучковским в Twitter.

На эмблеме ВСУ нарисован крест с круглым медальоном, который наложен на изображения двух мечей, скрещенных острием вверх, в центре медальона находится герб украинского государства.

В РФ на памятник "добровольцам", воевавшим на Донбассе, нанесли знак, похожий на эмблему ВСУ / Скриншот с wikipedia.org

В центре знака, изображенного на памятнике, написано — "Новороссия. За воинскую доблесть", а также изображен флаг так называемой "Новороссии".

В РФ на памятник "добровольцам", воевавшим на Донбассе, нанесли знак, похожий на эмблему ВСУ / twitter.com/juchkovsky

Ранее сообщалось, что в захваченном Донецке в надписи на памятном знаке, установленном на месте ликвидации главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко у кафе "Сепар", была допущена ошибка.