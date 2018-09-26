В России нашли памятник "героям" войны в Украине - реакция соцсетей

В Челябинске и так тяжело жить, а тут еще памятник "ополчению" / Chelyabinsk.ru

В Челябинске 30 сентября хотят открыть памятник "ополчению Донбасса" - это при том, что пропагандисты РФ утверждают, что война гражданская.

"В Украине, говорят нам кремлевские СМИ, идет "гражданская война". Но памятники павшим "ополченцам" возводят, внимание, в Челябинске", – написал Мид Роисси.

"Весна у них русская, а война гражданская украинская", "У меня только один вопрос: Как? Как почти вся русня впряглась за кучку об*рочинцев Новососсии, предав отношения с целыми миллионами украинцев", "Памятник добровольцам-воякам (наемникам), неплохо", – в Twitter сообщают российские пользователи.

"Хотелось бы процитировать местных донбасских "ополченцев" неславянской внешности из одного видео: "Привет Чита! Привет Улан-Уде!". А война гражданская, да", – пишут пользователи.

Ранее "Главред" сообщал, что Донецкий и Горловский митрополиты УПЦ МП приказали священникам молиться за Россию, Путина и армию РФ.