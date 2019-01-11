В Харькове упала крыша торгового павильона, есть пострадавшие

В Харькове 11 января по адресу проспект Московский, 256 обрушилась металлическая кровля торгового павильона.

"11 января в 19:43 в г. Харьков по проспекту Московскому, 256 произошло разрушение металло-каркасных конструкций недостроенного торгового павильона, в результате чего пострадали 3 человека, которые госпитализированы в больницу", - сказано в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины.

На место происшествия прибыли 55 человек и 15 единиц техники ГСЧС. По состоянию на 21:00 спасательные работы завершены, пострадавшим оказана необходимая помощь.

Причина обрушения не сообщается, ее предстоит выяснить следствию. Однако, по предварительным данным, разрушение спровоцировало большое количество мокрого снега на крыше.

#оперативна_інформація 11 січня у Харкові відбулося руйнування крівлі торговельного павільйону за адресою проспект Московський, 256. Станом на 20:05, внаслідок події постраждало 4 особи. На місці події залучено 55 чоловік та 15 од. техніки, з них від ДСНС 45 чол. о/с та 11 од. техніки. Головне управління ДСНС України у Харківській області Микола Чечоткін Опубликовано ДСНС України Пятница, 11 января 2019 г.

Напомним, в результате вспышки метана на шахте под Днепром пятеро шахтеров получили ожоги второй-третей степени и госпитализированы в Павлоградскую больницу.