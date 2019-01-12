Константинополь призвал Филарета "осознать свое место в истории" и оставить Епифания в покое

Почетный патриарх ПЦУ Филарет / УНИАН

Константинопольский экзарх архиепископ Даниил призвал почетного патриарха Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарета (Денисенко) "осознать свое место в истории" и дать главе ПЦУ митрополиту Епифанию возможность "быть предстоятелем церкви".

Об этом архиепископ Даниил заявил в интервью Би-би-си.

"Владыка Филарет влиял и, возможно, до сих пор влияет на владыку Епифания. Но думаю, что владыке Филарету пришло время осознать свое место в истории ПЦУ... Это все, что я прошу у Филарета: дайте возможность Епифанию быть предстоятелем церкви! Будьте духовным дедушкой, папой, советуйте, но дайте ему возможность делать свое дело!" - сказал он.

По словам экзарха, чрезмерное вмешательство Филарета в административный аспект ПЦУ может помешать Епифанию в его миссии предстоятеля новосозданной церкви.

Напомним, Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей 5 января подписал томос об автокефалии новосозданной украинской церкви, а на следующий день вручил томос избранному предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.