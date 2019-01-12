"Церковь — на распутье": эксперт назвал главные риски при создании ПЦУ

Вселенский патриарх подписал томос для ПЦУ / president.gov.ua

Новая Православная церковь Украины находится на распутье, заявил профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе, глава отдела внешних церковных связей УПЦ в 2007-2009 гг. Кирилл Говорун.

По его мнению, первые сигналы после создания ПЦУ — тревожные.

"Они свидетельствуют о том, что пока выбор делается в пользу государства. И этого нужно избежать любым способом", - рассказал он в интервью zn.ua.

По мнению эксперта, если объединенная церковь сделает свой выбор в пользу государства, то будет происходить строительство, по сути, русской церкви, только с украинским знаком.

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"Это ложный путь. Украинская церковь должна быть в диалоге с государством. Но еще больше она должна быть в диалоге с украинским обществом. И при этом оставаться церковью. Не участвовать в политических кампаниях — предвыборных, президентских, парламентских…То, что, к сожалению, как мне кажется, грозит нам в ближайшее время. Если с самой своей колыбели ПЦУ начнет обслуживать чьи-то политические программы и участвовать в формировании политической религии в Украине, это будет фальстарт", - подчеркнул Говорун.

Оценивая факт присутствия президента Петра Порошенко в президиуме при создании ПЦУ, он отметил, что это было "формальным и декоративным".

"Другой вопрос, что сама новая украинская церковь уже столкнулась с соблазном поучаствовать в политических кампаниях. В том числе в пользу нынешнего президента. Уже есть очевидные сигналы, которые позволяют предположить, что это участие будет заметным. Этого ни в коем случае не должно быть. Церковь не должна использоваться как политический транспарант. Нельзя, чтобы церковь была декорацией на чьем-то предвыборном митинге", - добавил Говорун.

Напомним, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января 2019 года Епифаний получил томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.