Порошенко пообещал Константинополю храм с могилой основателя Москвы - СМИ

Церковь Спаса на Берестове / Wikimedia

Президент Украины Петр Порошенко пообещал Константинопольскому патриархату храм Спаса на Берестове в обмен на томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом сообщает Страна.ua.

Храм Спаса на Берестове - церковь ХI века, примыкающая с севера к Киево-Печерской лавре. Несмотря на то, что она находится вне стен лавры, храм считается частью всего исторического комплекса, относящегося ко Всемирному наследию. В 1157 году здесь был похоронен князь Юрий Долгорукий, который считается основателем Москвы.

В настоящее время храм не используется для службы - уже 18 лет в нем идут реставрационные работы.

Напомним, 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.