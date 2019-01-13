Порошенко заявил о невозможности остановить Украину

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Президент Петр Порошенко заявил, что с созданием Православной церкви Украины (ПЦУ), независимость страны стала крепче.

"Украинская независимость сейчас, с созданием автокефальной Православной церкви Украины, стала крепче. Наша единая церковь стала духовным фундаментом Украинского государства", - написал Порошенко в Twitter.

Президент отметил, что сегодня никто не способен остановить Украину.

"Мы завоевали нашу независимость, но это не завершение, а только начало - нам по-прежнему нужно единство. Однако уже точно никто не способен остановить Украину", - добавил он.

Ранее Петр Порошенко опубликовал в Facebook ролик, в котором перечислил ключевые, по его мнению, изменения в Украине в 2018 году, пообещав "быть еще смелее" и "не останавливаться".

В сентябре прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде, Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.