Киевлян предупредили о нашествии мышей и крыс

Мышь / Gary Cranitch / Queensland Museum

Зимой мыши и крысы перебираются в квартиры и частные дома, поближе к людям, это сезонное явление.

Об этом рассказал директор одного из санитарно-профилактических предприятий Алексей Демин, передает УНН.

"Борьба с грызунами ведется круглый год. Всплеск происходит в холодное время года, когда грызуны прячутся в тепло, размножаются. То завезли с картофелем, то из магазинов, из подвалов забежали, то из воздуховодов вылезли", - сказал Демин.

Он также напомнил, что кроме порчи и загрязнения продуктов, мыши являются переносчиками некоторых инфекционных болезней.

Демин отметил, что если раньше мыши питались в основном семенами и орехами, то сейчас употребляют практически любые продукты растительного или животного происхождения. С наступлением тепла грызуны мигрируют в поля.

В ноябре прошлого года в одном из кафе на Подоле посетительница обнаружила мертвую крысу в непосредственной близости от своего столика.