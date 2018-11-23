Крысиный марш: Киев захлестнуло нашествие серых грызунов - видео

23 ноября 2018, 22:59

Борьбе с нашествием крыс в центре Киева не видно ни конца, ни края.

Крысы заполонили центр столицы
Крысы заполонили центр столицы / скриншот

Ситуация с мертвой крысой в элитной кондитерской в самом центре Киева привлекла внимание к проблеме нашествия крыс, от которого, как выясняется, центр столицы страдает уже несколько лет.

О том, что происходит в центре Киева и почему там начался "крысиный марш", рассказал ТСН.

"Крыса висела прямо под пирожными, под витриной, где делали кофе", - говорит посетительница Инна и уверяет, что больше в это заведение не вернется.

Руководитель кофейни Марина Писанка заверила, что персонал бы испуган не меньше клиентов. Крыс они видят, но "по ту сторону фронта", на улице.

"Я думаю, что она бежала с улицы и сюда запрыгнула, застряла и там повредила себе шею. Потому что рана была возле шеи", - рассказала она.

"Иногда видим, как они по улице бегают или гости сидят, у нас же окна панорамные, и говорят гости: вон, смотрите, крысы побежали. Но у нас это впервые", - добавляет официантка заведения Настя.

Посетители пассажа подвердили - крыс в округе действительно немало.

"Крысы везде. Помойки рядом. Ну, забежал, выгнали, какие проблемы? Видно, с улицы бежала и замерзла, бедолага, холодно же на улице", - грустно пошутил из посетителей.

В кафе пожаловались, что каждый год у них начинается беспощадная война с крысами, но в этом году "крысиный марш" приобрел особенно широкий размех - так, что приходится чуть ли не каждую неделю вызывать крысоловов.

"Вчера в час ночи мы завершили основной этап", - пояснила Писанка.

"Их там не было никогда, это форс-мажор, который случился. Популяция настолько высока на Крещатике, в пассаже, Шевченковский район, Подольский, случилось так, что вредитель попал в помещение", - объясняет технолог-дератизатор Максим Дьяченко.

При этом на армады крыс жалуются и в соседних ресторанах.

"Здесь парковая зона, что днем, что ночью они гуляют, как у себя дома. Не раз обращались в ЖЭК, на этот момент это никак не решается", - рассказал руководитель ресторана Евгений Петрович.

Крысиное логово расположено неподалеку - туда сносятся отходы из четырех крупных заведений и минимум из двух расположенных рядом жилых домов.

"Приезжает машина и забирает мусор, а крыс никто не травит. Каждый день все больше и больше", - признает местный дворник.

Коммунальщики, в свою очередь, утверждают: дератизируют местность регулярно, но крысы - умные и хитрые стайные животные, поэтому крысиные орды просто временно меняют свое ПМЖ.

"Мы провели обработку, а они перемещаются туда, где нет яда", - ругается Надежда Козикова.

Козикова отметила, что для тотального уничтожения крыс нужно одновременно прекратить работу всех магазинов, остановить движение метрополитена и закрыть все темные места, где могли бы укрыться грызуны. Сделать это, конечно же, невозможно, поэтому все, что остается – это бороться с ними без умолку, но и без окончательного успеха.

Напомним, в Киеве хозяйка однокомнатной квартиры два года собирала бутылки, одежду и пищевые отходы, из-за чего в подъезде появились тараканы, клопы и опарыши.

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Киев крысы
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