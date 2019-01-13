Митрополит Макарий отказался от предложения стать почетным гражданином Львова из-за Филарета

Митрополит Макарий заявил о конфликте с патриархом Филаретом / Фото: uaoc.lviv.ua

Бывший глава Украинской автокефальной православной церкви Макарий (Малетич) отказался от титула почетного гражданина Львова, который ему планировала предоставить местная власть.

Как сообщает сайт Львовской епархии УАПЦ, свой отказ митрополит мотивирует тем, что награду ему намерены вручить вместе с экс-главой УПЦ КП патриархом Филаретом.

По данным сайта епархии, радикальные действия Макария связаны с его обвинениями в адрес Филарета. Она полагает, что патриарх проявил неповиновение Вселенскому Патриархату, поэтому оба священнослужителя не присутствовали 6 января в Стамбуле на получении ПЦУ Томоса об автокефалии.

"Митрополит Макарий объяснил свое отсутствие в Константинополе непослушанием бывшего патриарха УПЦ КП, а сегодня митрополита ПЦУ Филарета, который не желает принять признаный Вселенским патриархатом митрополичий строй Православной церкви в Украине. Именно нежелание снять патриарший куколь и стало причиной отсутствия архиереев 6 января в Константинополе", - заявили в УАПЦ.

В епархии заявили, что из-за действий патриарха Филарета митрополит Макарий отказывается от предложения мэра Львова Андрея Садового и не будет получать звание почетного гражданина города.

Как ранее сообщалось, Макарий сообщил, что Вселенский патриарх Варфоломей в своем письме призвал его не выдвигаться на должность предстоятеля объединенной украинской православной церкви.