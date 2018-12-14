Предстоятель УАПЦ объяснил, почему отказался от борьбы за пост главы объединенной церкви

Митрополит Макарий / church.net.ua

Глава Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий сообщил, что Вселенский патриарх Варфоломей в своем письме призвал его не выдвигаться на должность предстоятеля объединенной украинской православной церкви.

Как заявил Макарий в интервью Радио Свобода, такое же письмо, судя по всему, было направлено в адрес предстоятеля УПЦ КП патриарха Филарета.

"Мы подписали обращение к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса, я сразу объявил, что я свою кандидатуру не буду выставлять. Бог мне мысль такую хорошую подал, потому уже в октябре пришло письмо за подписью Вселенского патриарха, мне пришло и, наверное, к патриарху Филарету, чтобы мы не ставили на голосование - ни один, ни другой", - подчеркнул Макарий.

Ранее сообщалось о том, что предстоятель УПЦ Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет и предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий отказались выдвигать свои кандидатуры на пост главы единой церкви.