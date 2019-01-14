Украинские колядки и воспевание Крымского моста: в Крыму с песнями и танцами отпраздновали старый Новый год

Крымчане водили хороводы вокруг елки и смотрели концерт.
В аннексированном Крыму прошли мероприятия, посвященные празднованию старого Нового года.
Как сообщает Крым. Реалии, концерт состоялся в Симферополе в парке имени Гагарина.
Жители полуострова водили хороводы под традиционные русские песни. Прозвучала на празднике и украинская колядка "Добрий вечір тобі, пане господарю", слова которой крымчане подпевали.
На сцене также выступили метсные коллективы. Помимо прочего, прозвучала и песня, посвященная построенному в минувшем году Крымскому мосту.
Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Киев готов поставлять воду в Крым только в том случае, если он вернется в состав Украины.