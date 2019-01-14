СМИ сообщили об отсутствии у Порошенко томоса

Администрация Порошенко либо не распологает копией томоса, либо нарушает нормы Закона Украины "О доступе к публичной информации".
Администрация президента Петра Порошенко отказалась предоставить СМИ копию томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на ответ АП.
"В соответствии со ст. 1 Закона Украины "О доступе к публичной информации" публичная информация - это отраженная и задокументирована любыми средствами и на любых носителях информация, которая была получена или создана в процессе выполнения субъектами властных полномочий своих обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, или которая находится во владении субъектов властных полномочий, других распорядителей публичной информации, определенных этим Законом", - сказано в сообщении.
Агентство предполагает, что либо администрация Порошенко не распологает копией томоса, либо нарушает нормы Закона Украины "О доступе к публичной информации".
Напомним, 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.