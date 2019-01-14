СМИ сообщили об отсутствии у Порошенко томоса

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Администрация президента Петра Порошенко отказалась предоставить СМИ копию томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на ответ АП.

"В соответствии со ст. 1 Закона Украины "О доступе к публичной информации" публичная информация - это отраженная и задокументирована любыми средствами и на любых носителях информация, которая была получена или создана в процессе выполнения субъектами властных полномочий своих обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, или которая находится во владении субъектов властных полномочий, других распорядителей публичной информации, определенных этим Законом", - сказано в сообщении.

Агентство предполагает, что либо администрация Порошенко не распологает копией томоса, либо нарушает нормы Закона Украины "О доступе к публичной информации".

Напомним, 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.