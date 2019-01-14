ГПУ заподозрила министра обороны времен Януковича в госизмене

Экс-министр обороны Украины Дмитрий Саламатин / mil.gov.ua

Генпрокуратура подозревает экс-министра обороны Украины (с февраля по декабрь 2012 года) Дмитрия Саламатина в госизмене в пользу России.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

По словам Луценко, Саламатин подозревается в "участии в составе преступной организации Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением и совершении государственной измены в интересах Российской Федерации, подрыве обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины" через "вытеснение Украины из мировых рынков оружия" в пользу России, написал Луценко.

По данным ГПУ, экс-министр умышленно сорвал контракт Харьковского конструкторского бюро машиностроения, производителя самолетов "Антонов", СВТФ "Прогресс" и минобороны Ирака на поставку, ремонт и обслуживание военной техники, что привело к убыткам на $560 млн.

Саламатин дважды избирался народным депутатом от Партии регионов (2006-2011 гг), в Верховной Раде был первым заместителем главы парламентского комитета по вопросам науки и образования и членом комитета по вопросам бюджета.

В 2011-м возглавлял Укроборонпром. С февраля по декабрь 2012 года был министром обороны страны.