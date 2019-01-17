"Расстрелять нах": в Одессе вспыхнул языковой скандал из-за "курвы московской"

В Одессе вспыхнул языковой скандал из-за "курвы московской" / Главком

Языковой скандал разгорелся в одном из одесских детсадов.

В Facebook-сообществе Гражданской инициативы "Я спілкуюся українською мовою" пользователь Игорь Девбич заявил, что местная заведующая отказывается общаться на государственном языке.

"А зачем, я не считаю это нужным для своей работы. У нас в садике смешанный режим, двуязычное заведение. Проведение праздников на украинском в нашем регионе невозможно", – процитировал он женщину.

/ facebook.com/"Я спілкуюся українською мовою"

Пост набрал почти 300 гневных комментариев, где педагога обзывают "московской курвой", предлагают депортировать из города и вообще не подпускать к детям.

Люди, в частности, пишут: "Гадючье советское создание", "Расстрелять нах", "Из-за таких расеян еще не один майдан нужен, чтоб язык на мову украинскую исправить" и т.п.

/ facebook.com/"Я спілкуюся українською мовою"

/ facebook.com/"Я спілкуюся українською мовою"

/ facebook.com/"Я спілкуюся українською мовою"

В свою очередь директор Департамента образования одесского областного совета Елена Буйневич у себя в Facebook уже пообещала разобраться в инциденте.

/ facebook.com/Елена Буйневич

Под ее постом нашлись и те, кто поддерживает педагога детсадика.

"Трагедия в том, что сначала людей 70 лет учили русскому языку, а теперь хотят за короткое время сломать, и украинскому языку научить. И я считаю вас мелким пакостником, провокатором", – обратился к Девбичу пользователь Михаил Бахчалов.

"Стыдно, что людей, имеющих собственное мнение, просто выбрасывают с работы. Система работает на уничтожение многоязычия и мультикультурности в Украине. Все это делается под видом того, что якобы Украина идет в Европу. На самом деле она идет в сторону таких стран как Иран и Северная Корея", – уверен Aleksander Stepanchenko.

Ранее в поезде произошел языковой скандал с ветераном АТО. Экс-боец АТО подчеркнул, что в государственной компании должны общаться на украинском языке.