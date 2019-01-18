"Раздали друзьям Путина": Нафтогаз отреагировал на снятие ареста с акций Газпрома в Швейцарии

НАК Нафтогаз Украины / Reuters

Высший суд швейцарского кантона Цуг отменил арест активов Газпрома в связи с их отсутствием в Швейцарии.

Об этом заявил исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко, передают Украинские новости.

"Насколько нам известно, зарегистрированные в Швейцарии компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG (операторы Северного потока и Северного потока-2. - Прим.) заверили судебных исполнителей, что не могут выполнить решение суда о заморозке (аресте) акций, принадлежащих Газпрому, поскольку акции выпущены в документальной форме, и у них таких акций нет... По крайней мере найти их там пока не удалось", - сказал Витренко.

По его словам, после "этих происшествий" с акциями Северных потоков "можно поверить в теории, что их раздали друзьям Путина".

Витренко при этом отметил, что своим решением швейцарский суд подтвердил действительность решения арбитража. "Нужно только найти активы для взыскания. Поэтому мы продолжаем (их) искать активы", - заключил он.

Накануне суд в Швейцарии отменил арест акций Газпрома в компаниях-операторах Северного потока и Северного потока-2.