В Швейцарии суд отменил арест акций Газпрома в компаниях по Северному потоку-2

Газпром выиграл в швейцарском суде / censor.net.ua

Суд Швейцарии принял решение снять арест с акций российской компании Газпром в компаниях-операторах Северного потока и Северного потока-2.

"16 января суд кантона Цуг (Швейцария) принял решение полностью отменить свое постановление, вынесенное 29 мая 2018 года, о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции Газпрома в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и на права требования Газпрома к этим компаниям", - сообщил Газпром в Twitter.

Как известно, в мае Нафтогаз Украины начал процесс принудительного взыскания с Газпрома долга в 2,6 млрд долларов в судах Британии, Швейцарии и Нидерландов. В сферу интересов попали акции компаний-операторов газопроводов Северный поток и Северный поток-2.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз готов отказаться от иска в Стокгольмском арбитраже к "Газпрому" о пересмотре тарифа на транзит газа почти на $12 млрд в случае заключения нового долгосрочного контракта.

Позже в Нафтогазе заявили, что могут взыскать $2,6 млрд с Газпрома в рамках Стокгольмского арбитража в течение года.