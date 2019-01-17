В Украине пригрозили "наказать" Газпром в течение года

НАК Нафтогаз Украины / Reuters

НАК Нафтогаз Украины может взыскать $2,6 млрд с Газпрома в рамках Стокгольмского арбитража в течение года.

Такое мнение высказал глава НАК Андрей Коболев в интервью журналу Новое время.

"У Газпрома за рубежом имущества на десятки миллиардов долларов. Мы уже арестовали его на сумму, превышающую объем долга Газпрома перед нами. Я думаю, что это реально сделать где-то в течение года", - сказал Коболев.

Он отметил, что украинская сторона уже начала получать деньги от Газпрома.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз готов отказаться от иска в Стокгольмском арбитраже к "Газпрому" о пересмотре тарифа на транзит газа почти на $12 млрд в случае заключения нового долгосрочного контракта.

Контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Вопрос сохранения транзита после 2019 года обсуждается в том числе в контексте строительства газопровода Северный поток-2, который пойдет в обход транзитных государств.

В декабре прошлого года Андрей Коболев выразил мнение, что запуск альтернативных газопроводов в обход Украины приведет к нулевой прокачке газа через украинскую ГТС, после чего большую ее часть можно будет демонтировать.

"Я думаю, что если будет Северный поток-2 и Турецкий поток, то будет не 10-15 (млрд кубометров газа прокачки в год), будет ноль", - сказал Коболев.