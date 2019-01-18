Глава ПЦУ заявил о неподчинении Константинополю

Глава ПЦУ митрополит Епифаний / president.gov.ua

Согласно томосу об автокефалии, Православная церковь Украины (ПЦУ) является независимой церковной структурой и не подчиняется Константинополю.

Об этом заявил глава ПЦУ митрополит Епифаний, передает Укринформ.

"Наши противники говорят о том, что мы не имеем настоящей автокефалии, мы подчинены Константинополю, это неправда. Этот документ, томос, четко показывает, что мы являемся независимой, автокефальной Святейшей церковью Украины. Согласно томосу, мы занимаем почетное 15 место среди других поместных православных церквей", - приводит слова Епифания агентство.

Напомним, 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.