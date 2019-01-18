В Херсоне во время пресс-конференции устроили стрельбу и распылили слезоточивый газ

В пятницу, 18 января, в Херсоне во время пресс-конференции в пресс-клубе "Новый день" произошел конфликт, закончившийся стрельбой.

Полиция предварительно квалифицирует указанное событие по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области..

В то же время, согласно сообщениям СМИ, стрельба произошла во время пресс-конференции, посвященной пассажирским автоперевозкам. По словам руководителя пресс-клуба "Новый день" Елены Нечипуренко, неизвестные начали стрелять из коридора через дверь в помещение пресс-клуба, а также применили газ. По предварительным данным, никто из участников пресс-конференции не пострадал.

Как рассказал очевидец произошедшего, корреспондент херсонского издания "ПИК" Александр Корняков, конфликт со стрельбой спровоцировал глава областной организации "Социалистической партии Украины" Кирилл Стремоусов.

"Вскоре после начала пресс-конференции, на которой представители фирмы-перевозчика из Одессы рассказывали о неправомерных, по их мнению, действиях сотрудников "Укртрансбезопасности", в здание газеты "Новый день" ворвался Стремоусов в сопровождении нескольких молодых людей. У него возник конфликт с одесситами, находившимися вне помещения, где проходила пресс-конференция. Конфликт перешел в потасовку, во время которой распылялся слезоточивый газ. Часть участников этого конфликта, спасаясь от газа, вбежали в помещение, где проходила пресс-конференция. Затем в окно, расположенное над входной дверью, несколько раз выстрелили", - рассказал Корняков.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.

Как рассказала начальник отдела по вопросам коммуникаций Главного управления Нацполиции Украины в Херсонской области Ирина Атаманенко, сейчас все участники конфликта находятся в управлении, проводятся следственные действия, в частности – опросы. Кто стрелял, полицейские пока не выяснили.

Отвечая на вопрос, из какого оружия велась стрельба, Атаманенко ответила: "Сейчас проводится баллистическая экспертиза".

По словам Корнякова, стреляли из травматического оружия. Он сказал, что видел фрагменты пуль, выпущенных из пистолета.

Напомним, ранее в Херсоне активисты едва не задушили чиновника.