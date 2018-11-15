В Херсоне задержали агента Кремля, который готовил теракты против активистов - ГПУ

ГПУ отчиталась, что ни один из терактов агенту не удался / Скриншот

Правоохранителями задержан гражданин Украины, который по указанию Кремля готовил теракты против активистов в Херсоне; его подозревают в оконченном совершении теракта и незаконном обращении с оружием.

"Указанный гражданин в мае 2018 года, действуя для выполнения задания спецслужб РФ, которое он получил на территории указанного государства-агрессора, с целью нарушения общественной безопасности и устрашения населения Украины, в частности, общественных активистов... с использованием огнестрельного оружия совершил покушение на совершение террористического акта в г. Херсон", – на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

Она отметила, что теракт не удался - правоохранители заранее подменили боевые патроны холостыми.

Читайте такжеВзрыв здания ФСБ в Архангельске: появилось видео с места теракта"Проведенными мероприятиями удалось предотвратить совершение особо тяжкого преступления и получить неопровержимые доказательства действительности намерений К. совершить террористический акт", – написала пресс-секретарь генпрокурора.

Следствие заявляет, что еще одной мишенью для убийства террорист избрал представителя "Добровольной народной дружины самообороны Херсонской области".

Агента задержали в среду, 14 ноября. Мужчину отправили под арест без определения размера залога.

Напомним, ранее генерал Василий Богдан предупредил, что накануне выборов в Украине Москва не откажется от проведения различных враждебных акций, в том числе и террористического характера.