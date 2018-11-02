Эксперт рассказал, почему Путин и Кремль не будут устраивать теракты перед выборами в Украине

Вид на Кремль / newsonline24.com.ua

В руках у властителей Кремля наличествуют инструменты, вполне подходящие для дестабилизации общества в Украине.

Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в комментарии порталу "Сегодня".

По его мнению, Кремль твердо намерен оказывать влияние на выборы в Украине в 2019-м (ради приведения к власти пророссийских кандидатов), однако не будет применять силовые варианты вроде террористических актов, поскольку это сыграет против Москвы и поможет проукраинским силам.

Завгородний также утверждает, что главными кремлевскими инструментами влияния во время предвыборной кампании в Украине будут провокации в виде проплаченных акций протеста, различных "народных волнений", а также массированные информационные кампании и вброс фейков.

Напомним, ранее Загородний называл трех наиболее вероятных кандидатов на пост президента Украины.