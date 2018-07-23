Тарас Загородний: Война истощает Украину быстрее, чем Россию, мы так долго не выдержим

На сайте "Главред" состоялся чат с политическим и экономическим экспертом Тарасом Загородним. Общаясь с читателями, он рассказал, нужно ли Украине сотрудничество с МВФ, что произошло со странами, которые прекратили брать кредиты Фонда, грозит ли Украине доллар по 60, возможен ли дефолт США, как западные санкции сказываются на экономике России, из-за чего может начаться новый мировой финансовый кризис, а также есть ли будущее у криптовалют. Кроме того, гость "Главреда" рассказал, кто из украинских политиков имеет шанс выйти во второй тур президентских выборов, почему ни Тимошенко, ни Бойко в случае победы на выборах не позволят "лечь" под Москву, насколько вероятен новый виток агрессии Путина против Украины после завершения ЧМ-2018, почему война РФ против нашей страны дальше невозможна без применения авиации, и позволит ли Запад России действовать так, а также на какие компромиссы может пойти Украина, чтобы выйти из сложившейся ситуации и закончить войну.

Представляем стенограмму чата с Тарасом Загородним.

ilja-grun: Эксперты пугают украинцев долларом по 60, насколько далека эта цифра от истины? Понятно, что осенью будет девальвация, так до какой отметки могут дойти цифры в обменниках и почему?

Тарас Загородний: В Украине вокруг курса гривны слишком много манипуляций, которые раздувают те, кто связаны с финансовым сектором: инвестиционные банкиры, заинтересованные в сотрудничестве с МВФ. Все они торопят и призывают набирать побольше кредитов у Фонда, по сути, убить свою экономику, влезая в новые и новые долги, чтобы потом Украина, возвращая займы, отдавала последнее, что у нее есть.

Пока что я не вижу причин для того, чтобы курс гривны по отношению к доллару был 60. Во-первых, что бы там ни говорили, украинская экономика растет — 3,1% за первый квартал это уже неплохо. Во-вторых, растет экспорт (на 10%), то есть валютные поступления в Украину есть. Кроме того, за рубежом много украинских заробитчан, которые перечисляют деньги в Украину. И все эти источники валюты не имеют никакого отношения к МВФ.

Чисто теоретически Украина может объявить дефолт по долгам МВФ, но это лишь в теории. Вообще, на жаргоне финансистов, внешние долги государства — это долги, которые никогда не отдаются. Они реструктуризируются, меняются, рефинансируются, постоянно обсуждаются, но остаются. Потому возникает вопрос к Министерству финансов: почему мы вели переговоры о реструктуризации долгов с МВФ, в таких исключительных обстоятельствах — у нас есть объективный форс-мажор — война в стране.

Украина пропустила период, когда могла бы объявить технический дефолт. По сути, страна уже четыре года живет в таком дефолте. А сейчас говорить о возможности доллара по 60 гривен — не вижу оснований.

Предпосылки для девальвации гривны были в 2014-2015 годах, когда у нас резко сократился экспорт. Ведь он был направлен на Российскую Федерацию, а с началом войны обвалился в два раза.

Сегодня же поступление валюты в Украину во многом не зависит от отношений с МВФ.

Отмечу, что являюсь сторонником снижения цен на газ, а не их увеличения. Украине навязали сумасшедшие цены на газ, согласно каким-то безумным экономическим теориям о том, что цена ресурсов, которые поступают в страну, должна быть такой, чтобы сохранялся импортный паритет.

Но почему мы не можем "смешать" наш газ, который мы сами у себя добываем и который стоит порядка 60 долларов за кубометр, и импортный газ, установив, таким образом, среднюю цену? Нам ничего не мешает сделать так.

Однако нам навязывают требование — установить цену по импортному паритету. И мы его выполняем. Если бы в Украине снизили цены на газ, заработала бы экономика, у нас бы не было никаких проблем с выплатами долгов МВФ или с экспортными поставками (потому что попросту бы оживился экспорт, а экспорт — это приток валюты в страну).

60 гривен за доллар — это, скорее, страшилки и манипуляции финансовой мафии, к которой Украина попала в кабальную зависимость. Ну нет предпосылок для доллара по 60 гривен, разве что чисто в теории может дойти до 30-ти.

Что касается девальвации гривны… К сожалению, в Украине сохраняется сырьевая экономика, а в экономике такого типа заложена постоянная девальвация, потому что у нас примитивный экспорт, и цены на такую продукцию нестабильны. Украине пытаются навязать статус "аграрной сверхдержавы", но агропродукция — это как та же нефть: если мировые цены на зерно упали, если вдруг неурожай, и все, аграрной сверхдержавы нет.

К тому же, Украина — в ловушке. Когда она продает примитивные товары и не производит товары потребления внутри страны, это означает, что, когда у людей появляются деньги, они бегут покупать бытовую технику или что-то еще, но ведь бытовая техника, машины и другие товары — импортные. Это значит, что экономический рост у нас всегда влечет за собой девальвацию. Так, если у нас стремительно увеличивается экспорт, то у нас в геометрической прогрессии начинает увеличиваться и импорт. Просто потому что никто не занимается развитием внутреннего производства товаров потребления.

Поэтому девальвация в Украине запрограммирована, и колебания возможны. Хотя цены на металл находятся на достаточно высоком уровне, на продукты питания — тоже нормально (Китай начал хорошо есть — если раньше китайцы ели только рис, то сейчас еще и мясо). Но наша аграрная сверхдержава упирается в импорт: техника у нас — импорт, топливо — импорт, страхование рисков и все остальное — иностранные компании. А что остается в нашей стране? В Украине остается только дешевая рабочая сила и вопрос рынка земли.

Резюмируя все вышесказанное, я не верю в доллар по 60 гривен, ведь украинский экспорт понемногу растет.

ilja-grun: Как вы относитесь к самой идее об отмене моратория на продажу земли?

Тарас Загородний: Лично я — за рынок, но не за базар. Во всех странах Европы существуют определенные ограничения на покупку земли. Преимущество при покупке отдается гражданам, а также государство следит за тем, чтобы землей не спекулировали, и она находилась в производстве и была активом. А земля становится активом, если фермерские хозяйства (а не большие агрохолдинги) берут в собственность землю и занимаются производством на этой земле.

Нам же хотят навязать быстрое решение этого вопроса и снятие моратория на продажу земли, причем без закона об обороте земель, когда не прописано, как это будет происходить и регулироваться. Это будет бардак, который может закончиться гражданской войной.

Существуют разные модели рынка земли. Например, в Израиле земля не продается. И эта норма сохраняется из соображений государственной безопасности. Вокруг Израиля богатые арабские страны, которые с удовольствием скупят земли, чтобы прекратить существования самого государства Израиль. Но это никак не влияет на продуктивность израильского сельского хозяйства Израиля. Пройдитесь по магазинам — с удивлением обнаружите, сколько у нас израильской сельскохозяйственной продукции...

В этом вопросе нужно исходить из моделей, которые соответствуют интересам государства и дают дополнительный рост трудоустройства. Так, фермерские хозяйства предпочтительнее для нас, нежели агрохолдинги, потому что агрохолдинги не создают массовую занятость сельских жителей. Фермеры вовлекают множество людей в трудовые отношения, в первую очередь, всю свою семью, трудоустраивают сельских жителей. Сейчас социальную структуру украинских сел удерживают как раз фермерские хозяйства: они и людей нанимают, и платят деньги. А агрохолдинги появляются в селе дважды в год: один раз завозят моторизованные бригады, которые засеивают поля, второй раз — завозят бригады, которые поля убирают. И все. А прибыль при этом выводится за рубеж.

При этом агрохолдингам всегда выгодно продавать продукцию высокой добавленной стоимости, потому что они играют на больших объемах произведенной продукции. Им выгоднее засеять все рапсом, убрать урожай и на объеме заработать. Фермер не может конкурировать с агрохолдингом — он должен будет выбрать нишу, например, выращивать сады.

А все то, что нам сейчас пытаются навязывать, рассказывая про "свободный рынок земли", не будет работать в нашей стране. Рынок везде работает по-разному: в Европе одна структура рынка, в США — другая. В Америке ты можешь купить землю, и все, что находится под землей, считается твоей собственностью. В Европе же такого нет — там нужно отдельно получать лицензию на производство нефтепродуктов. В США работает все иначе потому, что там огромные массивы земли: дай бог, чтобы те 300 миллионов людей жили хотя бы на 2% земли, которая есть в США.

В Украине все-таки существуют ограничения по территории. Да и вопрос с государственной безопасностью для нас актуален. Представьте, что будет, если украинские приграничные районы полностью будут выкуплены инвесторами Российской Федерации? У нас уже на Западной Украине так "приватизированы" некоторые сельские общины... Сейчас на российско-украинской границе от Черниговской до Луганской области часто нет даже линии демаркации на поле. А что будет, если эти приграничные земли будут выкуплены россиянами? Они смогут делать там все, что угодно: размещать военную технику, шпионское оборудование, завести частную армию. А Украина при этом ничего не сможет сделать.

Нам нужно меньше слушать западных советников, потому что они действуют в своих интересах, и тамошние банкиры просто хотят быстро "срубить денег".

Inferno: Украина живет от транша МВФ к траншу. Все понимают, что если транша не будет, то дефолт неизбежен. Но с новыми кредитами мы загоняем себя в более глубокую яму. У вас есть рецепт, как Украине слезть с "кредитной иглы" МВФ и при этом не допустить дефолта?

Тарас Загородний: В состоянии технического дефолта Украина живет уже несколько лет по объективной причине. Наше государство потеряло 20% экономики из-за оккупации Донбасса, где находились предприятия, производившие продукцию на экспорт, который приносил валютные поступления. Предприятия, которые остались на неподконтрольной Украине территории, давали большой поток валюты в страну и обеспечивали оборотными средствами банковскую систему.

Однако Украине нужно меньше слушать западных советников — они действуют в сугубо своих интересах. МВФ — это не благотворительный фонд. У него лишь три функции, предельно прагматичные и циничные.

Первая — во время кризисов он должен обеспечить возможность западным банкам вывести деньги из страны, которая переживает кризис. Для этого стране дают деньги в долларах, банки их выкупают, выводят деньги, и у них все хорошо тогда.

Вторая — поддержка глобального спроса. В переводе на нормальный язык это значит: "Не дай бог, вы прекратите покупать импортные товары. Вам для этого и дают постоянно деньги, чтобы у вас были золотовалютные резервы. Вам дают деньги под проценты, чтобы вы могли продавать импортные продукты у тех же стран, которые являются акционерами МВФ".

Третья — продвижение бизнеса западных компаний.

Поэтому МВФ и навязывает Украине свои вымышленные модели. Все страны, которые прекратили эту "пьянку" с МВФ, вышли в плюс. Например, Турция, у которой были постоянные проблемы с Фондом. Она прекратила сотрудничество с ним и в 2000-е годы сделала упор на развитие собственной промышленности и предпринимательства. Сейчас Турция спокойно рассчиталась с долгами, теперь начинает активно экспортировать свои товары, активно развивается ее экономика. Теперь Турция не слушает бред о том, что ее спасет туризм и аграрная продукция. Турция занимается развитием и продвижением экспорта своих товаров и давно перестала быть "клиентом" МВФ.

Зато "клиентом" МВФ до сих пор остается Аргентина, которая пребывает в постоянном системном кризисе, потому что ей была навязана аграрная модель: огромные латифундии, никем неконтролируемые, безлюдные территории. Аргентина — в постоянном кризисе, и ее постоянно хвалит МВФ. А хвалит потому, что аргентинцы Фонд слушают и, как идиоты, выполняют все его требования. А когда у них больше обостряется кризис, им снова дают деньги, и Аргентина еще больше запутывается в долгах.

Украина не должна слушать сказки о том, что "аграрная продукция спасет экономику страны". Да не спасет она никого! Все аграрные государства были уничтожены еще в XVII веке. Вспомните аграрную сверхдержаву Польшу XVII века перед первым разделом. Там все было именно так: она продавала зерно за рубеж, зарабатывала так деньги, а потом ее сожрали централизованные государства — Россия, Австрия и Пруссия, у которых было промышленное производство.

Вот и Украине нужна промышленная политика, продвижение экспорта. Не нужно бояться всего этого. "Грантоеды", фактически являющиеся агентами западных правительств, рассказывают нам про открытые рынки, но на самом деле их основная задача — продвижение интересов западных корпораций, чтобы из страны побольше вывозилось сырья (например, леса-кругляка), плюс их интересуют трудовые ресурсы. В итоге, у них все хорошо, у нас все плохо.

Государство должно присутствовать в экономике. Не бывает "свободных рынков" — все это бред и рассказы для папуасов. Недавно Boeing в суде ВТО доказал, что Airbus получил непрямых дотаций на 18 миллиардов евро. И они рассказывают нам про свободный рынок… Везде это есть, и везде установлены огромные ввозные пошлины на готовую продукцию, как в Китае.

Нынешний спор между США и Китаем, по сути, сводится к тому, что Трамп задал вопрос Германии и Франции: "Ребята, вы офигели там? У нас отрицательное торговое сальдо, вы зарабатываете на нашем рынке. Мы несем огромные оборонные затраты, вы же при этом зарабатываете деньги и не тратите на армию. Промышленность убегает из Америки, в результате чего у нас безработица. А у вас — все отлично". Вот Трамп и повел политику в том же направлении: повышает пошлины на готовую продукцию, повышает экспортные пошлины на вывоз сырья, чтобы развивать внутреннее производство.

И Украине нужно следовать такому примеру, а не слушать рассказы про какие-то "свободные рынки".

Вообще, посмотрите принципы работы федеральной резервной системы США. Первое, что там написано: "Монетарная политика федеральной резервной системы США должна содействовать максимальной занятости населения". Точка. Никто не держит инфляцию, убивая экономику. А у нас НБУ обосновывает инфляцию, объясняя все словами МВФовских структур и инвестбанкиров.

Знаете, какая средняя инфляция была в Южной Корее, когда она за 25 лет из африканской страны превратилась в мощную державу? 20%. Там была мягкая политика. У национального банка был четкий план, сколько раздавать кредитов производственному сектору. И национальный банк, конечно же, может сбить ставки. Условно говоря, НБ может сказать коммерческим банкам: "Вот вам на 30 лет деньги под 3%. Раздавайте их кредитами, но под конкретные инвестиционные планы. Пожалуйста, раздавайте, двигайте экономику". НБ это может делать.

А инфляция в украинском стиле убивает экономику. Причем НБУ уже сам запутался в рассказах МВФ. С одной стороны, НБУ срочно требует поднять цены на газ, что фактически разгоняет инфляцию, а потом жалуется, что инфляция растет. Тут с логикой большие проблемы.

МВФ от нас требует не увеличивать дефицит бюджета, а уже во второй строчке требований говорит поднять цены на газ для населения. Подождите, но это же увеличит дефицит бюджета, потому что нужно будет больше раздавать субсидий! Логики в рассказах МВФ, как видите, нет никакой. МВФ так удобно, он убивает нашу промышленность.

Правительство все это прекрасно понимает, но никто ничего не делает просто потому, что нам насадили лоббистов иностранных компаний и навязывают модель аграрной сверхдержавы, убивая наше производство.

Вот все в восторге от носителя цветных носков Макса Нефедова, но он просто лоббирует интересы западных транснациональных корпораций. Более того, через систему "Прозоро" он фактически "сливает" бюджетные деньги стране-агрессору. Например, сделка по покупке так называемых польских трамваев, сделанная через систему "Прозоро". Контракт на 4 миллиарда, а разница — 1 тысяча гривен. К тому же, эти трамваи производились не в Польше — они совместного российско-польского производства. И производятся они на "Уралвагонзаводе", который является крупнейшим производителем танков в РФ. В результате всех этих разговоров, что все должно быть дешевле, мы фактически сливаем государственные деньги стране-агрессору. Нигде нет такого беспредела.

Кстати, между ЕС и США нет зоны свободной торговли. Почитайте, о чем они вообще спорили при Обаме — вы просто удивитесь. Европейские компании не имеют доступа к внутренним закупкам на рынках США, как и американские компании не имеют доступа к внутренним закупкам в странах ЕС. Там такой перечень требований, что туда никто не пройдет. А у нас миллиарды просто выводится за рубеж. В чем проблема? Требуйте локализации производства, то есть, если производитель хочет у нас продавать, пожалуйста, пусть локализирует производство, строит тут завод и участвует в государственных закупках.

Я открыто задал Максиму Нефедову вопрос в Фейсбук: было много криков по поводу того, что мы получили доступ в закупки Европейского союза три года назад — а сколько мы там продаем, в какие закупки мы залезли? Ответ был ноль. Вся эта так называемая "зона свободной торговли" значит, что европейцы продают нам все что угодно, а мы не можем туда залезть — у нас квотирование. И то квотирование по какому-то меду, черешне и еще какой-то лобуде! Вы издеваетесь над нами?

Показателен пример Южной Кореи, которая за 25 лет стартовала просто из ничего. Страна была страшно бедная, потому что основная промышленность осталась в Северной Корее. Там был военный диктатор, который подходил к делу так: "Ты чем занимаешься? Контрабандой? Игорными заведениями? Нет, так не пойдет. С сегодняшнего дня ты занимаешься пошивом одежды, а ты — автомобилями". Были пятилетки: сначала они пять лет занимались текстилем, потом еще чем-то, а к 80-м годам они уже производили электронику и конкурировали с Японией. Должна быть четкая промышленная политика: мы идем сюда, сюда и сюда, и уровень нашего технологического экспорта должен быть такой.

Или посмотрите на историю Словакии, которая после распада Чехословакии осталась в такой же ситуации — вся промышленность в Чехии. Словакия была аграрным отсталым государством. Что сделали словаки? Наплевали на все возможные нормы ЕС, затягивали к себе производителей автомобилей всеми правдами и неправдами, выделяли им дополнительные льготы, преференции. В результате из 5 миллионов населения Словакии 200 тысяч человек задействованы в производстве автомобилей. Уровень локализации производства доходит до 100%. И это было сделано за 5-7 лет.

Учитывая масштабы Украины и уровень образования, особенно в инженерной сфере, можно сказать, что ничто не мешает нам делать то же самое. Только квотировать и установить преференции.

В Южной Корее, например, устанавливали квоту — должно быть произведено 100 тысяч автомобилей на экспорт, тогда государство компенсирует процентную ставку. У нас процентные ставки тоже можно компенсировать, это можно заложить в бюджете.

Сократите цены на газ — ведь сейчас на субсидии мы тратим 70 миллиардов гривен. И выделите 10 миллиардов на компенсацию процентных ставок производителям — да они завалят все экспортные рынки и внутренний рынок. Вот как нужно делать правильно. А нам все рассказывают про аграрную страну…

Почитайте, что говорили Китаю в 60-70 годы. Китай тогда критиковали, что он все делал неправильно, Южная Корея тоже, Япония тоже. Только почему-то их экономики сейчас входят в десятку, а все те, кто слушал Запад, находятся где-то далеко за пределами двадцатки. Ведь все эти советы даются теми, кто защищает свои собственные интересы.

Поэтому, когда я вижу у нас в качестве советника правительства господина Миклоша из Словакии и господина Бальцеровича из Польши, у меня вопрос — как они могут советовать что-то на пользу Украине, если у них конфликт интересов? Ведь первый, кто "ляжет" в случае успеха Украины, будет Словакия, потому что ее производство начнут переводить на территорию Украины, потому что инфраструктура тут уже готова. "Лягут" и более маленькие экономики — Словакия, Венгрия, Румыния, а потом будет и Польша. Потому-то они и начинают "советовать" приватизацию проводить, все продавать, отпускать побольше людей из страны.

Нам нужно меньше слушать, а больше читать книги, как это делали южные корейцы, китайцы и тот же Сингапур.

Нам говорят, что у нас должны быть высокие цены на газ. А газ — это фактор производства. Каждое государство эксплуатирует дешевые ресурсы. У китайцев было 400 миллионов бедных крестьян, их эксплуатировали. У корейцев было 40 миллионов бедных крестьян, их эксплуатировали… Они не говорили сразу же о европейских зарплатах — сначала они хотели заработать, а уже потом получать европейские зарплаты. А для этого должна быть правильная экономическая политика.

Украине нужно меньше слушать западных производителей, у которых есть конфликт интересов. Их главная задача — превратить Украину в сырьевой придаток, в том числе через навязанные высокие цены на газ. У нас сырьевая экономика, которая не способна выдержать таких цен на газ. В итоге, у нас у всех — долги, и лишь у "Нефтогаза" отличная ситуация: огромные премии, и все рассказывают, какие они великие менеджеры.

Fedor: Как можно назвать то, что чиновники "Нефтегаза" выписали себе громадные премии из тех денег, которые Украина пока не получила?

Тарас Загородний: Вообще, то, что чиновники "Нефтегаза" выписали себе миллионные премии из тех денег, которые Украина еще даже не получила, да и не известно, когда получит, согласно Уголовному кодексу, называется воровством в особо крупных размерах. К этому воровству уже фактически привлечены "прозрачные" западные директора, которые каким-то чудом сидят в нашем "Нефтегазе" и почему-то контролируют его деятельность. Нигде в мире такого нет — на госпредприятии сидят какие-то непонятные люди, которые не отвечают за результат! Чем они там занимаются?

У меня нет вопросов к Шредеру. Он сидит у Путина и занимается конкретным делом — продвигает интересы бизнеса, "Северный поток" и обливает говном Украину. И за это ему платят деньги.

А чем занимаются эти люди в "Нефтегазе" — не ясно. Когда глава наблюдательного совета "Нефтегаза", который живет в Лондоне, пишет хамское письмо премьер-министру, это не обоснованием называется, а "идите к черту! мы делаем то, что хотим".

Ребята, да это уже организованная преступная группировка! Но, во-первых, собственником "Нефтегаза" является государство, а не эти люди. Во-вторых, деньги не поступили на счета. Никакой частный собственник никогда не платит бонусы, пока нету конкретных денег. В-третьих, они взяли процент не с 2 миллиардов, которые будут чистыми в теории, а с более 4 миллиардов! Ребята, да вы вообще охамели, сажать вас надо, как минимум, за воровство в особо крупных размерах.

Этих иностранцев не мы приглашали — их нам навязал МВФ с бандой инвестбанкиров, которые рассказывают, что это честные прозрачные люди, которые не занимаются воровством. Да нет же, они занимаются таким же воровством, даже более циничным!

Кроме того, все это были незаработанные деньги, потому что "Нефтегаз", ничего не производит как контора, а только банкротит теплокоммунэнерго.

Вот что происходит в Киеве, почему есть проблема с горячей водой? Фактически "Нефтегаз" продает теплокоммунэнерго газ по 5 тысяч гривен, не подписывает им акты приема-передачи. Эти теплокоммунэнерго вынуждены всегда закачивать газ с "Укртрансгаза", потому что должны всегда поддерживать баланс системы. А "Нефтегаз", Коболев и гоп-компания говорят: "Вы украли у нас газ. Считаем вам это по 11 тысяч. Плюс — штрафные санкции". И они фактически создают искусственные долги везде, а всю прибыль концентрируют на "Нефтегазе" и выписывают себе мега-премии.

Также вместо того, чтобы разделить "Нефтегаз" согласно Третьему энергопакету, они этого не делают. Потому что уже создалась стойкая преступная группировка в лице иностранцев, которые тоже уже не хотят разделения, потому что получают деньги. Коболева и Витренко должны отвечать за злоупотребление монопольным положением. А это — до десяти лет, это уголовная ответственность. И они еще напрямую хотят продавать газ потребителям!

Так, мы получаем супер-мега-монополию, которая живет своей жизнью, убивает производство и экономику. Зато у них все хорошо. Все это совершенно соответствует логике политики транснациональных корпораций. Лишь два подразделения "Нефтегаза" приносят прибыль: "Укргазвидобування" и "Укртрансгаз", который занимается транзитом российского газа.

Коболев рассказывает, что "Нефтегаз" теперь не монополист, мол, у него только 7% продажи промышленного газа. Подождите, но у вас было 60% промышленности, вы запустили каких-то мутных трейдеров (уверен, не бесплатно), вы отдали им кусок рынка и снова рассказываете, что вы — "великие менеджеры"? Это — воровство, циничное и наглое.

Думаю, что ребята Януковича сейчас сидят и поражаются — а так можно было?

Теперь в "Нефтегазе" начинают говорить, что надо начинать проводить приватизацию "Укргазвидобування"… И все это тоже сопровождают "грантоеды". Фактически за счет всего населения Украины они производят модернизацию супер-активов, потому что сидят папуасы, которые на это смотрят, вокруг ходит "грантоедская" тусовка, которая в интересах известного всем спонсора призывает всех заниматься приватизацией. А мы, вы и я, вкладываем свои деньги в модернизацию. И все это они называют "энергетической независимостью"...

Теперь получается, что меньше газа продается внутри страны, а больше газа идет на экспорт за валюту. И теперь все красиво. Только прибыль эту не мы получаем как страна, а неконтролируемый менеджмент "Нефтегаза". То есть модернизировали за наш счет "Укргазвидобування", а теперь хотят еще что-то продать… Это называется "большой лохотрон".

То же касается кредитов МВФ. Нам дают 1,7 миллиона долларов сейчас, происходит рефинансирование долгов… В такой схеме нам выгодно вообще не возвращать деньги в 2019 году. Давайте реструктуризацию проведем, объявим дефолт. И экспорт у нас нормально растет. Кто еще кому будет платить… МВФ нам будет рассказывать, что нас тут будут ждать "страхи Господни". Так у нас война, у нас форс-мажор. Поэтому, когда начинают пугать, не слушайте: все это — "грантоедский" развод и лохотрон западных инвестбанкиров, которые по-быстрому хотят "срубить" денег в Украине.

Нужно быть умнее и смотреть, как другие страны защищают своего производителя, дотируют его постоянно. Нужно перенимать европейский опыт по защите внутреннего рынка.

Konstantinoff: Сможет ли Украина выбить от "Газпрома" компенсацию, которую присудил Стокгольмский арбитраж, каким образом и насколько это может затянуться?

Тарас Загородний: Затянуться это может очень надолго, потому что у "Газпрома" достаточно ресурсов, чтобы заиграть эту тему очень мощно. Учитывая коррумпированность европейских чиновников и ресурсы "Газпрома", они могут затянуть все на очень долгое время. Думаю, они и в следующем году еще не заплатят. Они будут сейчас торговаться, предлагая сохранить транзит.

Это еще одна проблема, о которой господа Коболев и Витренко не говорят — что у нас будет с транзитом газа после 2019 года. Никто ничего в этом направлении не делает. То, что они ездят по Европе, рассказывая немцам о том, как это все опасно — без толку. Немцы смотрят на наших, как на идиотов: "Ну и? Нам это выгодно. Нам напрямую предложили активы, дали нам скидку, Россия строит газопровод за свой счет. Это выгодно немецкому бизнесу". И что тут сделаешь? Ничего.

Кстати, это нарушение правил так называемой ассоциации. В ассоциации прописано, что европейцы должны сохранить транзит, правда, там не написано — в каких объемах. Русские говорят: "Хорошо, 15 миллиардов кубометров". Но Украине это не выгодно. Нам дешевле в таком случае демонтировать ГТС.

Все это "развод для лохов", в том числе со стороны европейцев. Как бы там Меркель не успокаивала Украину, но для нас это будет значить, что враз не станет 1% ВВП. Немцы же четко следуют своим интересам: они сами хотят продавать газ Европе и стать газовым хабом Европы. Они нам пытаются рассказывать, что сохранят транзит и т.д. Нет, так не пойдет. Подписывайте тогда конкретные бумаги.

Что делать сейчас Украине? Нужно возвращаться к идее консорциума. Мы должны идти на компромиссы, мы должны понимать одну простую вещь: только "Газпром" может обеспечить транзит газа.

Я считаю, что к решению этого вопроса нужно подходить прагматично. Грузия тоже прагматично подходит к этому. РАО ЕЭС владеет фактически всей электроэнергетикой в Грузии, как и в Армении. Но в Армении она влияет на политику, а в Грузии — не может. Поэтому я не вижу ничего плохого в том, что "Газпром" будет присутствовать в качестве участника. Но у нас должны быть институции, которые всегда будут бить по наглым рукам, если они будут лезть в политику. Тогда интерес европейских компаний будет в том, чтобы не достраивать "Северный поток". У нас есть предложение, газохранилище, которое позволяет сглаживать колебание… Но у нас есть "великие менеджеры", которые закупают кадиллаки и рассказывают о том, какие они великие, а реально ничего не делают.

"Газпром" — это большая компания, которая может продвигать свои интересы. И если все и дальше так будет продолжаться, то он достроит "Северный поток-2".

Нам говорят, что мы накопим денег и начнем вкладывать в украинскую добычу. А где гарантия, что в Украине есть столько газа, чтобы обеспечить добычу? Может, эти деньги лучше инвестировать в модернизацию, чтобы мы сократили потребление газа? Этого никто не делает.

Нужно понимать логику топ-менеджеров "Нефтегаза". Они покажут красивую презентацию, расскажут, какой будет рост. Но проблема в том, что вам рассказывает один менеджер, который зарабатывает сейчас свой миллион, а потом он уйдет в отставку, придет другой на его место и скажет, что все то была неправда, а он тут не причем. И с кого тогда спрашивать?

Нам рассказывают, что топ-менеджеры компаний должны зарабатывать много. Да это бред! Выпускник Гарварда с МВА, дай бог, имеет 200 тысяч долларов в год. Это еще постараться нужно, чтобы добиться такого заработка в западной компании. А у нас приходят — и им сразу же дай миллион. За что? Ты разве заработал эти деньги? "Нефтегаз" как был убыточной компаний, так и остался.

Почему "Укргазвидобування" не продает газ напрямую производителям? Где газовая биржа, где производители свободно могут купить? Где прямой доступ к трубе "Нефтегаза"? Где аукционы, чтобы независимые производители могли купить газ? Да нет ничего этого! Как была непрозрачная монополия, которая обложила всех, и теперь деньги зарабатывают в том числе западные компании, потому что им выгодно, потому что лохи платят. В итоге, они все — "в шоколаде", вот только страна у нас все больше убивается.

Leonid_Iatsenko: Как думаете, будет ли достроен "Северный поток-2"?

Тарас Загородний: Я считаю, что вероятность того, что проект "Северный поток-2" будет завершен, высока. Уже известно, что Россия будет достраивать его за свои деньги, а западные компании при этом якобы не будут там присутствовать.

У России есть одна лазейка — она пока что может привлекать деньги под государственные бумаги. Кстати, делать это в Лондоне, что смешно. Россияне могут привлекать огромные ресурсы, раздавая их через государственные банки приватным компаниям, у которых сейчас большие проблемы с ликвидностью, потому что им нужно вернуть миллиардные долги. Если эта лазейка будет перекрыта, это, безусловно, помешает реализации проекта.

К слову, в законе, принятом Конгрессом США в прошлом году, прямо говорится: если России запретить это делать (привлекать деньги под государственные бумаги), то завершение строительства "Северного потока" будет под большим вопросом.

Однако пока что ресурсов у "Газпрома" достаточно, поэтому по разным мутным схемам он может полностью реализовать этот проект. В том числе через "прокладки", которые будут попадать под санкции. Но они все равно это смогут сделать.

Давайте будем реалистами и не будем слушать европейцев, которые разводят нас, как последних папуасов. Нужно не слушать, что говорят — нужно смотреть, что делается. А "Северный поток" все-таки строится. Разрешения на это строительство Россия получает. И главными лоббистами российских интересов тут являются крупные концерны в Германии, потому что они коррумпированы Российской Федерацией. Вот и вся история…

Возможно, сработает и санкционная политика США. В 80-х годах, когда строилась современная ГТС "Уренгой — Помары — Ужгород", США ввели санкции против Советского Союза, в частности, не поставляли трубы и оборудование для постройки ГТС. Но, тем не менее, в 80-е годы эта газотранспортная система все-таки была построена — за счет немецких кредитов и за счет того, что трубы поставлялись из Германии. Тогда у США не было мотивации бороться до конца — у них не было таких объемов свободных нефти и газа, которые можно было экспортировать.

Сегодня ситуация другая. США заинтересованы в рынке Европы и с огромным удовольствием выкинули бы оттуда "Газпром". У них есть производители, которые традиционно интегрированы с Республиканской партией США, потому что Республиканская партия — это партия реального сектора экономики. А Трамп тут является, по сути, лоббистом интересов нефтегазовой промышленности.

Так что у американцев есть интерес под шумок "хлопнуть" "Газпром" и завезти в Европу свои нефть и газ или энергоресурсы своих союзников.

В связи с этим, возможно, американцы введут санкции. Но я не понимаю, как это может остановить Российскую Федерацию. Единственная возможность — если Минфин США объявит о запрете привлечения денег под государственные бумаги РФ. Только это может остановить данный проект.

Также строительство "Северного потока-2" может остановиться, если Украина все-таки начнет шевелиться, Коболев и гоп-компания наконец начнут заниматься своими делами, а не дерибаном бюджета, и начнут прямые переговоры по созданию консорциума европейских, американских компаний и "Газпрома". Давайте будем откровенны: только "Газпром" может обеспечить транзит газа.

Вариант того, что на Меркель надавят по данному вопросу, в результате чего она откажется от этого проекта, нереалистичен. На нее уже и так давят, как только возможно. Уже Трамп напрямую немцам говорит все, что думает об этой ситуации. Он за одну минуту сформулировал все претензии США к немцам: "Немцы, вы охамели! Мы вас защищаем. Ведь вы тратите на оборону вообще ничего — 1% от своего ВВП, хотя, как минимум, должны тратить 2%. Вы даете русским деньги. А мы, как лохи, за все это платим". И тут Трамп абсолютно прав, ведь у немцев положительное торговое сальдо, они экспортируют в Америку огромное количество своей продукции, они зарабатывают деньги, а американцы залазят в долги, потому что обеспечивают огромные военные программы. И Трамп, как нормальный здоровый циничный человек спрашивает: "Вы что, нас за идиотов держите?".

Потому вряд ли сработает давление — Меркель все-таки работает в интересах своей страны.

powerman: Тарас, вот Янукович в свое время Юлю посадил, чтоб под ногами не мешалась. По разным соцопросам, леди Ю. мешает в президентской гонке и Порошенко. Рискнет ли Петя повторить "подвиг" "папэредника" и отправить конкурентку на нары? Или Петя и Юля просто договорятся за спиной у народа?

Тарас Загородний: Как бы ни настаивали разные кандидаты, в том числе Юлия Владимировна, на том, что они сегодня-завтра станут президентами, все это — война социологий. В действительности, рассуждать о том, у кого какие шансы, можно будет только за три месяца до выборов. Всегда нужно учитывать цифры, которые вам вываливают, какая была выборка, в какой период проводилось исследование, сколько неопределившихся (а их еще порядка 70%).

У Юлии Владимировны, как и у Петра Алексеевича, очень большой антирейтинг. Им очень сложно набирать голоса: что бы сейчас ни рассказывали эти кандидаты, их просто не слышат. Например, даже если вдруг в украинской экономике все станет супер, за Петра Алексеевича все равно не проголосуют, потому что его не слышат — слишком высокий антирейтинг.

Реальный "потолок" поддержки Юлии Владимировны — около 12%. Это ядро, которое еще никуда не сбежало. В городах очень скромная ситуация у Юлии Владимировны. На ее поле очень жмет господин Ляшко, потому у них существенные перетекания голосов. В любом случае, 12% — это недостаточно, чтобы выйти во второй тур.

Поэтому сейчас говорить о том, что кто-то кого-то посадит, чтобы избавиться от конкурента, я бы не стал, потому что — а кого садить-то? Пока в этом нет смысла.

Кроме того, сейчас мы живем в другой стране, не такой, как до 2013 года. Потому, думаю, такой прямой ход — посадить конкурента — уже просто не сработает. Да и кто будет садить? Пойдет ли админресурс на то, чтобы совершить такой беспредел? Не пойдет, потому что админресурс у нас тоже умный и сразу начнет "раскладывать яйца в разные корзины".

В свое время Юлию Владимировну посадили всего через два года после выборов, когда "Партия регионов" была в апогее своего развития, и все понимали, что до президентских выборов еще далеко. А сейчас я не думаю, что Тимошенко посадят.

Пока ситуация по выборам такова. Называется "доцарювалися". Из тех кандидатов, которые имеют шанс выйти во второй тур, самый низкий антирейтинг — у Юрия Бойко (около 40%). Оппозиция в Украине всегда побеждает…

Большие шансы выйти во второй тур есть Петра Алексеевича. За власть всегда "железно" голосуют 10-12% избирателей. К тому же, у него еще есть время, чтобы правильно выстроить свою избирательную кампанию.

Второй кандидат, который может выйти во второй тур — Юрий Бойко. Система "Оппоблока" существует, она никуда не делась. Президентские выборы всегда выигрывают системные партии. К тому же, если оппозиция сумеет договориться о едином кандидате по юго-востоку, о чем уже активно идут переговоры, у нее большие шансы, чтобы собрать протестные голоса.

У нас только у трех кандидатов есть системы, способные выиграть президентские выборы — у Порошенко, Бойко и Тимошенко. Все остальные кандидаты могут только либо растаскивать голоса, либо быть в качестве технических кандидатов, которые могут каким-либо образом повлиять на выход трех вышеперечисленных кандидатов во второй тур.

Клименко Денис: Впереди выборы 2019 года — в Раду и президентские. В последние время украинцам довольно сильно "прикрутили гайки": тарифы подняли, проезд подорожал, цены растут… А еще и на газ цены населению поднять обещают. Но перед выборами обычно идут какие-то послабления. Как, по-вашему, каких "плюшек" стоит ждать от выборов простым украинцам — и когда? Или на что-то хорошее уже и рассчитывать не стоит?

Тарас Загородний: Украинцы должны понимать, что не нужно жить мессиями и ожиданиями. Политики везде, во всех странах, одинаковые: они с большим удовольствием не выполняли бы свои обещания. Но есть момент постоянного давления на них: гражданское общество, которое задает вопросы, всегда будет толкать политиков вперед, даже если те чего-то не хотят сделать.

Украина изменилась. У нас есть тонкая активная прослойка людей, готовых идти и бороться. У нас есть институт армии и люди, которые прошли через фронт, и они уже будут задавать другие вопросы и активно давить на политиков. Все это дает некую надежду на "покращення".

Не голосуйте за тех, кто не выполняет свои обязательства. На моей памяти политическую ответственность за свои решения понес только господин Мороз за то, что в 2006 году вошел в коалицию с "Партией регионов". Он был единственный, за кого не проголосовали. А все остальные живут и здравствуют.

Что касается экономической ситуации, то я пока не вижу совсем плохих сценариев. В экономике происходят такие процессы, которые дадут эффект через год-два. Например, сейчас растут капитальные инвестиции — за прошлый год они выросли на 40%. Активно вкладываются деньги (либо собственные деньги украинцев, либо деньги возвращаются из-за рубежа) в украинское промышленное производство или аграрный сектор.

Все это говорит о том, что экономические показатели не так уж плохи, несмотря на то, что Украина в состоянии войны. К тому же, инвесторы всегда с большой осторожностью относятся к Украине, потому что не понятно, что здесь будет. И тем не менее, инвестиции приходят.

Так что экономика потихоньку растет, жизненный уровень не упал настолько существенно, как мог бы, учитывая, что мы потеряли 20% экономики и тратим огромные суммы на перевооружение армии (а это непродуктивные затраты). Экономика на протяжении девяти кварталов понемногу растет. Она должна демонстрировать больший рост, но у нас проблема в правовой плоскости.

Посмотрим, например, заработает ли сейчас инициатива Гройсмана относительно контрабанды: если прекратится огромный поток контрабанды в страну, и мы получим хороший результат борьбы с этим явлением, внутренние производители наконец смогут производить то, что покупается. Потому что "серый" импорт, который идет в нашу страну, убивает любое производство. Гройсман говорит, что эффект уже 70-80 миллионов гривен в день — это хороший показатель, потому что так украинские производители поймут, что теперь наконец можно инвестировать в украинскую экономику.

Вообще, в стране денег много, я бы даже сказал, валом, но за рубежом — еще больше. То есть внутренний производитель и внутренний инвестор у нас есть. Также у нас есть национальный капитал, что, кстати, раздражает и Россию, и Запад. Ведь наш национальный капитал вполне может активно конкурировать с западным капиталом.

Посмотрим, чем все это закончится. Я во многом не согласен с экономической политикой Гройсмана, но пока он не мешает тем процессам, которые дают экономике оживляться, хотя бы некоторым секторам.

Экспорт растет — на 10% в год "железно". А это — валюта, которая заходит в страну. Капитальные инвестиции растут, а это означает, что оптимизм у инвесторов есть, они вкладывают деньги. Пока эффекта мы не чувствуем, потому что мы должны осуществлять огромные выплаты по внешним долгам. Невозможно пока финансировать социальные программы.

Есть еще проблемы в государственном управлении. Например, я бы уже давно провел ревизию Пенсионного фонда, проверил бы, чем занимается наша налоговая. В одной структуре работает 40 тысяч человек и в другой — что они там делают, если у нас крупных плательщиков порядка 1,5 тысяч всего?

Я считаю, что революционным шагом станет введение налога на выведенный капитал. Это будет реальной огромной реформой в Украине, потому что это ликвидирует коррупционные схемы, в первую очередь, со стороны налоговой. У нас налог на прибыль всегда используется в качестве коррупционного давления на бизнес. Реальный налог на прибыль в стране платят только государственные предприятия, а все остальные — не платят. В том числе не платят красивые "прозрачные" западные компании: их реальная налоговая нагрузка — 3% (при официальных 17-18%). От налога на прибыль достаточно легко уклониться, используя разные схемы.

Если будет налог на выведенный капитал, он лишит возможности выводить его. А то у нас, как только начинается производство, ка только начинают строить предприятие, вкладывать деньги, прибегает налоговый инспектор и требует заплатить налоги. Что платить? Какая прибыль, если тут только инвестиции идут, сплошные затраты? На это в налоговой говорят: "Так не считается. У нас индикативные цифры, которые мы посмотрели в "энциклопедии Потолкова и Фонарева" — ты уже должен нам заплатить столько-то". В итоге, начинается давление на бизнес, обыски и так далее.

Если будет введен налог на выведенный капитал, то этой Верховной Раде можно будет сразу ставить "пятерку с плюсом" и спокойно отпускать на выборы, потому что они хоть что-то наконец-то в экономике сделали.

y-grek: Если реальные шансы выиграть выборы есть только у Порошенко, Тимошенко и Бойко, то кто из этих троих является меньшим из зол?

Тарас Загородний: После просмотра фильма про Черчилля "Темные времена" я понял, что плохих или хороших политиков не бывает — бывает воля случая и удачи. Кто стал спасителем Великобритании? Ходячая антиреклама здорового образа жизни — хронический алкоголик Черчилль, который, для справки, в день выпивал по бутылке коньяка, курильщик, которому нужно было в день по 6-7 кубинских сигар, неудачник (в Первой мировой войне, когда он возглавлял адмиралтейство, была проведена неудачная операция по десантированию в Турции, где погибло много людей). Но вот этот человек взял и вдохновил нацию. Просто потому что он говорил простые и понятные вещи.

Нам всегда говорят, что нас спасут новые лица, но ведь тот же Черчилль был скорее "старым" лицом. Возьмем Чемберлена — образцовый, приличный человек при галстуке, который не пил и не курил, но до чего он довел крупнейшую державу мира — Британскую империю?

Это я веду к тому, что многие реформаторы, которые делают рывок в стране, в жизни оказываются крайне неприятными людьми. Они делают крайне неприятные вещи и могут не выглядеть хипстерами в красивых разноцветных носках, но они будут результативными.

То есть не стоит искать мессию для Украины — нужно ставить президенту конкретные цели и использовать его преимущества. Это касается всех политиков, которых мы выбираем.

Вот, например, у нас появился новый мессия — Вакарчук. У нас говорят, что Вакарчук придет и всех спасет. Лично я себе не представляю, как Вакарчук будет проводить решения в парламенте (хотя я 20 лет политикой занимаюсь, в том числе избирательными кампаниями). Вообще не представляю, как он будет общаться с обычным избирателем — не в Стэнфорде, не с западными послами, где идут разговоры о ценностях, лидерстве и прочей "грантоедской" мути, которой сейчас нам забивают головы. Я уверен, что после первого разговора его просто пошлют, он будет плакать, впадет в истерику и будет говорить: "Извините меня, это невозможно".

Как говорил президент Рузвельт: "Тот, кто идет в политику, должен иметь кожу толще, чем у слона". Поэтому я убежден, что "старые" лица иногда могут гораздо больше, чем "новые", потому что они знают систему, знают, как ее нужно взять в руки, как поставить. Ну, например, Сергей Лещенко сможет построить парламент? Не сможет. "Новые" лица могут вести красивую семинарную жизнь: по фуршетам походить, пообщаться в посольствах.

Надо более цинично относится к политикам и ставить перед ними конкретные цели и задачи, а если не справляются — бить по голове. В противном случае мы никогда не выберемся из этого "круговорота мессий в природе".

У нас живет такой еврокульт — мы хвалим европейских и американских политиков, мол, какой он красивый, как хорошо держится, говорит и т.д. Но ведь мы смотрим на готовый "продукт", который до этого прошел огромную эволюцию. Думаете, их так же, как и наших не ловили на коррупции? Думаете, из-за чего появились "суды Линча"? Потому что так же, как и у нас, не работала судебная система. Теперь западные политики осознают, что если сделают шаг вправо или шаг влево, то долго не продержатся, и им будет очень-очень плохо. Вот когда и наши политики будут понимать, что в случае чего им будет очень-очень плохо, они будут играть по другим правилам. Тем более, что наше общество уже к этому созрело, стало более "взрослым". Потому что мы, к сожалению, прошли через войну, стали агрессивней относиться к чиновникам, у людей, что немало важно, появилось оружие, что сильно напрягает наших чиновников. Они уже понимают, что не надо переходить границу, потому что все может закончиться, как в Америке — пулей в лоб, а не разговорами. Нужно требовать, а иначе все и дальше будет по-прежнему.

Ни от одного из трех кандидатов, имеющих шансы выйти во второй тур, не нужно ничего ждать — нужно требовать. Для этого есть инструментарий. К примеру, если политик хочет быть коррупционером, то пусть он хоть ворует не с убытков, а с прибыли. Как воруют во всем мире. В той же Грузии, в том же Китае — всюду есть коррупция, но там хоть экономика растет. В Бразилии есть коррупция, но они ежегодно получают по 200 миллиардов долларов инвестиций.

Всегда говорю, что пороки всегда легче эксплуатировать, чем святость. Потому что святых людей практически нет, а порочных очень много. У политиков есть тщеславие. К примеру, многие олигархи подходят к итогу своей жизни, потому многие из них задумываются: "А что обо мне будут говорить люди?". В фильме "Адвокат дьявола" у героя Аль Пачино есть гениальная фраза: "Тщеславие — мой самый любимый грех". Нужно эксплуатировать пороки политиков. Общественный договор должен быть такой: создавай рабочие места, давай работу, не корми нас рассказами о том, что Украина будет в Евросоюзе, а дай работу. Как Трамп выиграл выборы? Очень просто: он пришел к людям и сказал, что даст им работу. Все четко и понятно. В то время как Обама и Хиллари Клинтон рассказывали там какие-то красивые вещи. Хиллари Клинтон — тоже коррупционерка: она сначала была во власти, а Фонд Клинтонов успел пропустить через себя 1 миллиард долларов. Везде есть легализированная коррупция, но это называется лоббизмом.

Не нужно искать идеальных моделей — нужно работать с тем, что есть. Мы должны понимать, что эти люди могут пойти на полезные вещи для страны. Опять повторюсь, все модернизаторы, которые проводили реформирование своей страны — все они были крайне неприятными людьми. Все они были авторитарными и преступали закон: Кемаль Ататюрк в Турции, Пак Чон Хи в Южной Кореи. Всеми любимый Сингапур — там абсолютно авторитарный режим. Всеми любимый господин Саакашвили — его режим тоже был абсолютно авторитарным. Первое, что сделал Саакашвили, когда стал президентом, — забрал власть у парламента. Так происходит, потому что только сильный организатор и авторитарный лидер способен провести модернизацию страны. Но Саакашвили если и брал деньги, то только с прибыли. К тому же, Саакашвили — тщеславный человек, его волнует то, как он войдет в историю.

Нужно исходить из прагматичных вещей и рационально ко всему относиться. Плюс — требовать результата. Нужно концентрироваться на рабочих местах, доступных кредитах и внятной политике. Нет смысла требовать, чтобы политик никогда не воровал — он все равно будет это делать.

Wrangler: Как вы оцениваете президентский срок Порошенко?

Тарас Загородний: Нужно учитывать контекст событий, когда избирался Порошенко. Я не считаю Порошенко самым плохим президентом.

Самым профессиональным президентом, как бы мы к нему ни относились, был Леонид Кучма. В частности, он очень системно подходил к экономике. В его адрес часто говорят, что он — "отец олигархата", но ведь олигархи расцвели уже после Кучмы. И коррупция уже после Кучмы началась. Было более-менее авторитарное государство, и процент откатов составлял 20%. Расцвет коррупции пришелся на слабого президента — Ющенко. И тогда уже была реальная власть олигархов.

Кроме того, как бы мы ни относились к Кучме, он был экономическим либералом, несмотря на то, что прошел высшую партийную школу. Он мыслил категориями, у него была ответственность — "нужно кормить людей". Именно Кучма "родил" средний класс, который и вышел потом на Майдан. Закон о едином налоге был введен указом президента Кучмы, а все правительство было против. Кучма понимал, какую экономическую модель мы строим. При нем была введена компенсация процентных ставок. Он понимал, что высокие процентные ставки никак не поборешь, но бюджетом можно провести компенсацию, и тогда аграрии будут платить не 20%, а 10%. При нем начало собираться сельское хозяйство. При нем был проведен знаменитый эксперимент в горно-металлургическом комплексе, который позволил собрать этот комплекс. Благодаря этому хотя бы валюта в страну стала поступать. Мы имели сумасшедшие темпы роста — 7%, 13%, то есть после кризиса 1999 года мы вышли на нормальные показатели.

Порошенко, на мой взгляд, является талантливым дипломатом. Он сумел понять логику Путина, который пытался играть роль "миротворца", и переиграть его, сменив восприятие Путина на внешней арене.

Во внутренней политике тоже все-таки многое было сделано. Да, можно было бы сделать еще больше, в первую очередь, в экономике. Если сейчас введут налог на выведенный капитал, то можно будет считать, что налоговая реформа сделана на 50%.

Почему у Порошенко такой большой антирейтинг? Потому что, во-первых, как и от любого политика, от него многого ждали. Во-вторых, президент всегда концентрирует в своих руках власть. В его руках народный мандат, а это значит, что он отвечает и за все плюсы, и за все минусы: может что-то творить мэр в каком-то конкретном городе, может что-то творить дворник на отведенном участке, но виноват у нас всегда президент. Мы выбираем президента, чтобы потом его ругать. В отличие от России, где президента выбирают для того, чтобы его любить. У нас же выбирают, чтобы было потом на кого спихнуть ответственность за проблемы — постсоветский менталитет, который у нас еще остался.

Многое было сделано в оборонной сфере. Многое было сделано неформально — того, о чем мы еще не знаем. "Грантоеды" предъявляют претензии к тому, что были какие-то "мутки" в оборонке, закупки велись через какие-то "прокладки". Но вы попробуйте купить российский двигатель для БТРов, который у нас не производят, напрямую в России, когда у нас идет война... А вы попробуйте выкрутиться в ситуации, когда европейцы, союзнички наши, практически сразу после подписания Соглашения об ассоциации ввели эмбарго на экспорт оружия и товаров двойного назначения. Вроде бы мы не под санкциями, мы — жертва агрессии, а все равно относительно нас действует такая мера. Оружие — это всегда политика. А вы попробуйте по-другому купить. Или еще вот сетуют, что из России через Молдову везут какие-то запчасти. А где еще эти запчасти купить?! Да, дали денег в России, да, кого-то коррумпировали… Но нужно выбирать чего-мы хотим: чтобы наши БТРы ездили, и армия была обороноспособной, или чего-то другого? В этом отношении было сделано много, почти все это на грани Уголовного кодекса, но, извините, когда люди в 2014 году везли тепловизоры через границу, это тоже было на грани Уголовного кодекса. Если бы отчасти мы не нарушали законы, то у нас бы сейчас страны не было.

По закупке оружия было сделано много. По натовскому направлению — тоже. И то, что мы остаемся неформальным союзником НАТО, это большой плюс. Инвесторы такое любят, потому что НАТО — это Америка, а деньги спокойно можно вкладывать туда, где присутствует Америка, значит, зона безопасна.

Понимаю, почему к Порошенко сейчас так все относятся… У нас патерналистское население, и мы всегда ищем виноватого в том, что мы чего-то не поняли, где-то недоучились, не начали свой бизнес и т.д. Мы во всем этом и многом другом виним президента. Потому, если посмотреть историю наших выборов, то на них всегда побеждает оппозиция.

Java: Як розрулити питання з "євробляхами"? Ви взагалі підтримуєте "євробляхерів" чи вважаєте їх "хитровимаханими"?

Тарас Загородний: В ситуации с "евробляхерами", на мой взгляд, нужно идти на компромиссный вариант. Дать год, удовлетворить спрос на "евробляхи". Это будет временное решение.

Вообще, нужно строить свою промышленность, которая будет экспортоориентированный и параллельно будет удовлетворять спрос на дешевые автомобили внутри страны. Только таким образом можно разрешить ситуацию.

А нынешний путь — тупиковый: покупать готовые машины за рубежом, тем более, что в основном это хлам. Ведь они так за дешево продаются только потому, что в Европе очень большой утилизационный сбор — дешевле продать авто за 800 долларов, чем платить за утилизацию огромные деньги. Вот нам и впихивают весь лом…

Нам нужно удовлетворить спрос на этом уровне на автомобили, поставить точку и начинать нормальную экономическую политику, как это делала Словакия. Путин, к примеру, требует от "Рено" и "Ниссанов" строить свои заводы в РФ, если они хотят продавать на территории России свои машины. Нам нужно делать то же самое: пусть строят в Украине свои заводы, а затем экспортируют машины отсюда. Это даст рабочие места и деньги, чтобы люди смогли покупать нормальные машины. Это обеспечит внутренний рынок дешевыми нормальными автомобилями.

Нынешняя схема — тупиковый путь: мы экспортируем аграрную продукцию, а готовую покупаем за рубежом. Это как алкоголь или наркотик: сначала хорошо и легко, а потом приходит похмелье — а за счет чего мы покупать все это будем.

Поэтому должна быть нормальная промышленная политика и привлечение производителей.

Мы должны сохранять протекционизм внутреннего рынка, заполнять его нормальными автомобилями и доступными производителями. Может тогда появится что-то и свое на базе других зарубежных производителей. А не везти в Украину весь хлам, который впоследствии вообще не ясно куда девать.

Koala: Тарас, возможен ли реванш подельников Януковича на следующих выборах? Не может ли Бойко стать "темной лошадкой" и, как минимум, выйти во второй тур?

Тарас Загородний: Что касается реванша... Страны, которая была до 2013 года, уже нет. Какой бы политик ни пришел ко власти, к нему теперь будут совершенно другие требования. Он уже никак не сможет сделать то, что было возможным до 2013 года.

Кроме того, все будет зависеть от активности украинского общества и его давления на политиков. Если общество будет оказывать давление на них, они будут делать то, что нужно.

В чем плюс Бойко и Тимошенко — эти люди могут идти на прямые переговоры с Москвой. Нужно понимать одну простую вещь: нам придется идти на прямые переговоры с Москвой. Мы так долго воевать не сможем. Война истощает Украину быстрее, чем Российскую Федерацию. У России есть запасы, нефть, газ… Москва эту волынку может бесконечно долго тянуть. У нас же столько времени нет.

Нам нужно идти на какие-то компромиссные варианты. Нужно играть на мотивации всех игроков, в том числе США и Европы.

Что интересно европейцам? Европейцы с большой радостью уже бы сняли санкции с России. Им, в принципе, плевать на то, что происходит в Украине. Они бы даже дали денег Украине на восстановление Донбасса. Для этого нужно проголосовать в ООН за введение миротворцев. Европейцы будут всеми руками и ногами за.

Что интересно американцам? Им нужна предсказуемость, понятность, рациональность. Они хотят прекращения войны, потому что война — это плохо для торговли. Весь западный мир живет с такой мотивацией.

Что Путину больше всего интересно? Его пугает НАТО. Мы должны исходить из реалий: в НАТО нас не примут. Против будут крупные страны: Германия, Франция. Не считая также мелких союзников, которые способны заблокировать любое решение, как сейчас это делают венгры. Давайте будем прагматичными и не будем биться головой о стенку.

Компромиссный вариант может заключаться в том, что Украина будет просто оставаться неформальным союзником Америки, будет получать помощь, как Израиль (не член НАТО, безъядерное государство, получает огромную помощь от других стран и строит собственную армию). Вот и мы должны действовать так же, напоминая о Будапештском меморандуме Великобритании и США, плюс двум наблюдателям — Китаю и Франции.

Мы должны выйти на компромисс: Донбасс мы забираем, а Россия с каким-то красивым лицом оттуда уходит.

Что касается Крыма, то Запад уже ведет вопрос Крыма по "прибалтийскому сценарию", это уже видно невооруженным глазом. Запад не признает Крым в качестве территории России, затем заморозит этот вопрос надолго, а дальше — как карта ляжет. Ведь еще не известно, чем для России закончится вся эта "пьянка"…

Крым мы не сможем "проглотить". Однако ситуация никак не "разрулится", пока не изменится баланс сил. Никто нам не мешает пока что подавать судебные иски, требовать репараций, компенсации за имущество, которое находилось в Крыму. Никто не мешает постоянно преследовать тех, кто занимается репрессиями крымских татар. Чем у нас занимается Прокуратура Крыма? Не слышно. Пусть штампует уголовные дела, подает в розыски людей!

Вернемся к НАТО… Это не прописано в Уставе НАТО, но неформально существует правило: страна, которая имеет территориальные проблемы с другой страной, никогда членом Альянса не станет. Иначе сражу вступает в действие 5 пункта Устава НАТО, который гласит о том, что нападение на одну из стран-членов НАТО является нападением на все страны Альянса.

Вот и Грузия, казалось бы, все необходимое сделала и референдум провела, но ее все равно не принимают в НАТО, потому что есть Южная Осетия и Абхазия. Насколько я знаю, обсуждался компромиссный вариант: Грузию принимают в НАТО, но тогда Южная Осетия и Абхазия не считаются под действием 5 пункта Устава НАТО, что фактически означает отказ от этих территорий. Не думаю, что Грузия на такое пойдет.

Ничто не мешает нам при этом выстраивать армию согласно стандартам НАТО и быть способными защищать свою страну.

К евроинтеграции у меня тоже 150 вопросов. А в чем ее смысл? Чтобы у нас половина населения уехала в Европу, и чтобы Украина была отсталой аграрной страной? Спасибо, такая евроинтеграция мне не нужна. Если же у нас действительно есть зона свободной торговли с ЕС, то мы должны развиваться, наша экономика должна расти. А иначе — зачем? Нам пока рассказывают сказки о том, что что-то когда-нибудь у Украины будет. Нам говорят, что у нас должны быть европейские цены на газ. Почему? Или — что у нас должны быть европейские акцизы на алкоголь и табак. Почему? Ведь в Европе даже в разных странах все по-разному!

Из-за того, что мы не задаем таких вопросов, мы уже получили высокие цены на газ, а "Нефтегаз" по-прежнему остается "черной дырой", только теперь он грабит и промышленность, и всю страну. А мы все не задаем вопросы, думаем, что приехавшие иностранцы все честные и прозрачные, что они не воруют. Нет, они воруют, просто умеют это делать красиво.

К тому же, должна быть четкая политика: если на рынке больше определенного процента продукции, правительство должно вводить заградительные пошлины. Никто нам этого не запрещает. Но проблема в том, что нам посадили модных мальчиков и девочек вроде Нефедова и Макульской, которая подписывает зону свободной торговли с Канадой. Зачем это делать, если ты знаешь, что там будет отрицательное торговое сальдо? В результате у нас уже 300 миллионов минуса после подписания ЗСТ с Канадой. Зато с теми странами, которые нам нужны, зоны свободной торговли не подписаны. А Украине нужна ЗСТ с Индией — там миллиардный рынок, который мы можем просто завалить промышленной продукцией и аграрной продукцией. Но с Индией такого соглашения мы до сих пор не подписали. Зато подписали с Грузией, где 3-миллионное население, с Канадой, которая нас выносит по рынкам, с Турцией, с которой ЗСТ для нас просто невыгодна. Хорошо хоть додумались подписать с Китаем.

Нужно быть умнее. Мы уже подписывали один меморандум, после чего не только отказались от ядерного оружия, но и уничтожили крылатые ракеты, и сверхзвуковые бомбардировщики. Остались фактически безоружными. А когда пришло время странам-гарантам выполнять Будапештский меморандум, они начали говорить: "Но там же не написано, что мы должны за вас воевать!". Нужно всегда быть умнее, внимательно читать все соглашения, искать лазейки, заложенные в них.

Весь мир живет своими интересами. А если мы сами себе не интересны, то кому мы нужны.

Mr_green: ЧМ-2018 закончился в России. Что будет дальше? Чего ждать от кремлевского карлика? Будет ли новое обострение, как после олимпиады в Сочи?

Тарас Загородний: Не думаю, что после Чемпионата мира по футболу произойдет новое обострение. После олимпиады в Сочи Россия думала, что в Украине все будет легкой прогулкой. Теперь она знает, что на ее агрессию будет мощный ответ.

Кроме того, против Украины уже невозможна война без применения авиации. А этого России просто не дадут сделать.

Сейчас Путину нелогично идти на обострение. Думаю, он будет ждать президентских и парламентских выборов в Украине и искать пути, чтобы развернуть Украину на 180 градусов. Но это вряд ли получится.

К тому же, если сейчас Россия пойдет на обострение ситуации, это будет значить, что Порошенко автоматически переизбирается на второй срок.

"Лягут" ли под Россию в случае победы Бойко или Тимошенко? Ну, Кучма тоже избирался как пророссийский президент, однако, придя к власти, не стал торопиться и интегрироваться с Россией, напротив, он начал говорить, что есть нюансы и надо подождать. И, в итоге, Кучма стал самым проукраинским президентом. Даже выучил украинский язык.

Теперь другие расклады. Прежде всего, другая армия, которая уже способна задавать вопросы ("Что ты за приказы нам отдаешь? Ты хочешь военного переворота? Только ты не добежишь до Ростова, все будет по-настоящему"). По сути, у нас родился новый институт — институт армии. И население армии доверяет. Так что армия еще скажет свое слово.

В случае чего, это уже будет не 2007 год — никто не будет водить митинги и майданы. Теперь все будет прагматично и ясно.

Спецслужбы тоже теперь другие. Другая полиция. Нет теперь тех размытых институтов, которыми можно было крутить, как захочешь.

В чем-то есть позитив и от того, что в Украине уже присутствуют американцы. Например, в "Укроборонпроме" уже сидят американцы, и это хорошо — они напрямую общаются с НАТО.

Алексей: Почему, по-вашему, Трамп промолчал об Украине во время пресс-конференции после встречи с Путиным? Даже тогда, когда речь шла о Крыме, и Путин сказал по Фрейду: "Мы провели референдум".

Тарас Загородний: Трамп уже вовсю оправдывается в США — мол, он не то сказал. А если Трамп начинает оправдываться, значит, следующий шаг будет в направлении ужесточения политики относительно России, чтобы доказать, что он — не предатель национальных интересов Америки. Если на Трампа "наезжают" уже даже те СМИ, которые традиционно были к нему лояльны, то он вынужден действовать иначе — а то так недалеко и до импичмента по обвинению в государственной измене, а это — тюрьма. Когда человек не хочет попасть в тюрьму, его это сильно мотивирует.

Так что я думаю, что против России американцы введут новые санкции.

Ведь что, по сути, произошло? Сошлись две альфа-страны. Альфа-страна, которая является таковой по праву, потому что она — супердержава. И альфа-страна, которая только делает вид, что она является таковой: много понтов, мало денег и мало силы. Альфа-страна, которая не имеет ресурсов, большую альфа-страну "повозила мордой об асфальт" в лице ее президента.

Теперь в Америке ревут все институты — и республиканцы, и демократы, потому что их оскорбили. "Как может быть и на США, и на России одинаковая вина за эту войну? Трамп, ты что, с дуба рухнул?" — теперь ему именно так будут задавать вопросы в Штатах. Сейчас и переводчика начнут дергать, расспрашивая, что он там переводил. И он под присягой в Конгрессе будет давать показания. В Америке все это серьезно.

Так что теперь Трамп должен будет показать американцам, что не сдал их интересы.

Ольга Л.: Суверенный долг США растет, как снежный ком. Сможет ли Америка выкрутиться из этой ситуации, или еще при нашей жизни мы увидим дефолт США? Чем это грозит миру, в частности, Украине?

Тарас Загородний: Дефолт США — это все русские народные сказки о том, что доллар рухнет, что все будет плохо. Так что миру пока ничего не грозит.

Как говорят, что позволено Юпитеру, не позволено быку. США являются эмитентом доллара. Доллар признается во всем мире, как платежное средство. Вся торговля нефтепродуктами идет в долларах. Никто никуда от них не денется. Доверие к доллару настолько огромное, что его будут покупать. Так что вопрос не в долге Америки, а в том, что США могут его обслуживать.

Хотя проблема внешнего долга, конечно, есть, и это Трамп понимает. Как раз при Обаме вырос этот долг. Финансировал почти весь внешний долг США Китай, который покупал эти казначейские обязательства Америки.

В любом случае, краха США не будет, потому что есть огромная экономика, которой все верят. Американцы всегда смогут обслуживать эти долги, потому что они печатают доллары.

Другие страны не могут себе позволить так наращивать долги. Украина не может наращивать долги, потому что не является эмитентом доллара. Потому для нас такой долг был бы опасен, а для США — абсолютно неопасен. Зато мы можем наращивать внутреннее производство для того, чтобы получать из-за рубежа больше валюты.

Nick81: Тарас, многие надеялись на то, что санкции и цена на нефть убьет путинский режим, но вместо этого Путин снова стал президентом РФ, с ним встречаются западные лидеры. Сколько еще лет таких санкций выдержат россияне, или они им как мертвому припарка? Что вообще может заставит Россию уйти с востока Украины и вернуть Крым, что такого должно случиться?

Тарас Загородний: Нельзя сказать, что санкции для России "как мертвому припарка", иначе россияне не требовали бы их снятия. Эти санкции просто долгоиграющие. Например, сейчас введено эмбарго на поставки оборудования для нефтедобычи. А это значит, что в России в дальнейшем будет падать добыча нефти. К тому же, мировые цены на нефть просели.

Так что в России не от хорошей жизни поднимают пенсионный возраст и повышают налоги. Это значит, что с российским бюджетом все не так уж хорошо.

Также против России еще не задействован весь механизм санкций, который может применить западный мир. Самым болезненным для России было бы введение эмбарго на экспорт нефти. Далее последовала бы программа "нефть в обмен на продовольствие", как это было с Ираком: то есть с голоду вы не умрете, но не сможете финансировать свою военную программу. Тогда вся имперская инфраструктура рухнет.

У России пока остается еще одна лазейка. Но и это уже оговорено в законе, принятом Конгрессом США. Этот закон позволяет запретить внешним агентам привлекать финансирование в государственные бумаги Российской Федерации. Пока эта норма не заработает, у России будет оставаться такая лазейка.

Кроме того, у Российской Федерации уже нет одного фонда благосостояния — он растрачен. Мы также не знаем, в каком состоянии сегодня российские золотовалютные резервы. У Советского Союза тоже все было хорошо, а потом в один момент ЗВР просто не стало. Да и, учитывая уровень воровства и коррупции в России, не исключено, что там уже половины золотовалютных резервов нет.

И где эти ЗВР, не вложены ли они в западные банки?

Так что санкции медленно, но уверенно работают.

А на расширение санкций Запад пойдет, если, например, Россия применит авиацию в Украине. Тогда сразу будут и санкции, и отключение SWIFT, и эмбарго, и все остальное.

Docyk Irina: Криптовалютная лихорадка немного спала, но все равно интересует вопрос, стоит ли покупать криптовалюту? Верите вы в ее будущее? Как вообще украинцу лучше сохранить и приумножить свои сбережения? Покупать недвижимость или просто доллары? Может, акции иностранных компаний, валютный закон же вроде это разрешил?

Тарас Загородний: Лучше покупать доллары, инвестировать в валюту. Украинская экономика пока что направлена на постоянную девальвацию, потому сейчас доллары и евро — это лучшее вложение, это дает бо́льшую прибыль сейчас.

Криптовалюты, думаю, будут существовать и дальше. Вообще, криптовалюты — это реакция на государство, которое начало залазить во все оффшорные зоны, какие только возможны. Бизнес начинал искать способы, чтобы прятать свои доходы, так как чиновники, извините за выражение, начали слишком много жрать — забирать все больше и больше налогов. Криптовалюты — это способ уйти от дополнительного налогообложения. Это нормальная реакция рынка на растущие аппетиты чиновников.

Ukrainec: Bank of America предупредил о возможном повторении мирового кризиса 1998 года. В случае повторения чего ждать Украине? Возможет ли новый дефолт или распад России?

Тарас Загородний: Пока никто особо не хочет распада. Потому что не понятно, что в таком случае делать с огромным количеством оружия и ядерным оружием. России будут помогать, будут ее кормить, но не будут давать ей возможности осуществлять экспансию, как это было в 90-х.

Пока что на мировом рынке нет таких огромных "пузырей", которые бы говорили о возможности нового мирового кризиса.

Хотя кризис может начаться из-за торговой войны, которую развернули США в отношении Китая. Замедление экономического роста Китая или сокращение его экспорта может обнажить все проблемы, которые есть внутри этой страны. А там — огромные необеспеченные кредиты и непонятно что с банковской системой. Как только начнется проседание индексов и экспорта Китая, это может вызвать глобальный кризис. Если начнет рушиться Китай, это станет проблемой всего мира, поскольку Китай предъявляет спрос на очень многие сырьевые продукты, в том числе украинские: еду, металлы и т.д. Если у украинской экономики не будет возможности экспортировать свою продукцию в Китай, то придется что-то придумывать, причем очень быстро.

Стас Дорошенко: Тарас, как вы считаете, грозит ли Евросоюзу распад в ближайшее десятилетие?

Тарас Загородний: Не думаю, что в ближайшее десятилетие возможен распад Евросоюза. Brexit все-таки предполагает выход только Великобритании из ЕС, а она всегда была самостоятельной, всегда была частью англосаксонского мира.

Сейчас возможно ужесточение фискальной дисциплины, потому что в Евросоюзе создалась парадоксальная ситуация — в ЕС нет общего бюджета, нет единой налоговой политики.

Также не исключаю, что в рамках ЕС возможно создание союзов со схожими экономиками и отношением к труду. Например, Польша смогла использовать все преимущества членства в Евросоюзе: закачала себе деньги, построила промышленность, модернизацию провела. А Греция — не смогла: она потратила все на построение коммунизма, огромный долг, еду, и никто работать не хочет. Такие же проблемы и у Италии: у нее тоже огромный долг, который непонятно как будет обслуживаться. Страны Северной Европы живут по-другому: у них не такая долговая нагрузка, они интенсивнее работают.

Когда в Евросоюз объединили все нынешние страны-участницы — страны с разным мышлением и отношением к труду, вполне ожидаемо возникли нынешние диспропорции.

Потому у Евросоюза два пути: либо дальнейшая интеграция, чтобы привести всех под единый знаменатель, либо мягкий выход из еврозоны некоторых стран.

Например, если бы Греция была со своей валютой, она бы просто провела девальвацию на 200% и спокойно вышла из кризиса. А так, она не может эмитировать валюту, соответственно, ей постоянно приходится договариваться с немцами.

Умные страны, находясь в Евросоюзе, не вводят у себя валюту евро. Например, Польша: она всем рассказывает, как глубоко поддерживает интеграцию в ЕС, но евро у себя не вводит. В Швеции, Норвегии и Финляндии вообще разговор об этом не заходит, потому что они понимают, что должна быть суверенная политика, когда ты сам контролируешь финансовую систему, можешь играться процентными ставками и развивать свою экономику.

Потому не исключаю, что какие-то страны могут выйти из еврозоны. Но распада ЕС пока не будет — не для того Германия так долго все это строила.

Уляна Кондратенко, Андрей Софин, Надежда Майная