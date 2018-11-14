"Москва не откажется от терактов": генерал-разведчик предупредил о провокациях накануне выборов

Российские военные / uapress.info

Накануне выборов в Украине Москва не откажется от проведения различных враждебных акций, в том числе и террористического характера.

По словам ветерана внешней разведки, генерал-лейтенанта Василия Богдана, основная задача, которая сейчас стоит перед РФ, это финансовая поддержка украинской пятой колоны с целью привести к власти прокремлевские силы.

"Мы уже видели, какая истерия поднялась вокруг предоставления Украине автокефалии и Томоса. Россия прекрасно понимает, что таким образом Украина избавляется от духовного рабства бывшей метрополии", подчеркнул он в интервью "Фактам".

По его словам, на выборах Россия надеется привести к власти прокремлевские силы, которые изменят внешнеполитический вектор Украины.

"Для этого задействованы соответствующие спецслужбы, пятая колона внутри нашей страны, а также идет финансирование как агентуры, так и конкретных политических сил. Кроме этого финансируются и некоторые СМИ, чтобы они превратились в "рупор" Кремля и деморализовали, дезориентировали общество, а самое главное: подрывали доверие населения не только к власти в целом, но также к сектору безопасности и обороны. Поэтому сейчас, в чем убежден не только я, на восточном фронте широкомасштабные акции не ожидаются. Хотя очень тяжело сказать, что там в голове у узурпатора Путина", - добавил Богдан.

Напомним, ранее публицист и историк Вахтанг Кипиани во время чата в "Главреде" назвал причины, по которым в Украине возможен реванш пророссийских сил.