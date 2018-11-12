Историк назвал причины, по которым в Украине возможен реванш пророссийских сил

В Украине пророссийских силы могут взять реванш по двум причинам, полагает историк / "Фокус"

Журналист, публицист, историк, главный редактор интернет-издания "Історична правда" Вахтанг Кипиани считает, что в Украине реванш пророссийских сил возможен по двум причинам.

В головах украинцев "совок" живее всех живых, это проявляется во всех сферах — от поведения в транспорте до политической культуры, мы его будем преодолевать еще не одно поколение, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

"Реванш пророссийских сил возможен по двум причинам. Первая — существование в обществе мощной "пятой колонны" — вчерашних" советский людей, тех, которые выбирали Симоненко (лидер запрещенной Коммунистической партии Украины Петр Симоненко — Ред.) и Януковича (беглый экс-президент Виктор Янукович — Ред.), тех, которые считают, что Путин (президент РФ Владимир Путин — Ред.) и Лукашенко (глава Беларуси Александр Лукашенко — Ред.) являются образцами настоящих политиков, тех, которые голосовали за уголовника раньше и готовы проголосовать за уголовника сегодня", — отметил собеседник.

По его словам, вторая причина — это ошибки конкретных людей у власти сегодня. "Слишком много корысти, странных назначений, популизма — и это разочаровывает, а на этой почве возможен реванш не только пророссийских сил, но и тех, кто вроде бы и не за Россию, но делает вид, что войны нет", — полагает Кипиани.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор Игорь Романенко говорил "Главреду", что Владимир Путин сначала попытается привести к власти в Украине пророссийские силы.