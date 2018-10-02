Выборы в Раду: эксперт спрогнозировал, будет ли реванш пророссийских сил

2 октября 2018, 11:55

В Украине пророссийские силы в случае объединения могли бы максимально набрать не более 30%, полагает аналитик.

Эксперт полагает, что на будущих выборах в Верховную Раду реванш пророссийских сил исключен
На будущих выборах в Верховную Раду реванш пророссийских сил исключен, полагает эксперт / Открытые источники

Политический эксперт аналитического центра "DemocracyHouse" Анатолий Октисюк считает, что в Украине реванш пророссийских сил на будущих парламентских выборах исключен, потому что их электоральная база существенно ограничена (на тех территориях, на которых будет проходить избирательная гонка). 

Пророссийские силы в случае объединения могли бы максимально набрать не более 30%, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

"Такая политическая сила может быть старшим партнером по коалиции, но, скорее всего, другие субъекты будут стараться сформировать большинство без таких игроков. Кроме того, внутри пророссийских сил существует множество противоречий и проблем", — добавил собеседник.

По его словам, "внутри этих сил есть разные группировки: Ахметова (олигарх Ринат Ахметов — Ред.), Медведчука (политик и бизнесмен, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук — Ред.), газовой группы Бойко (глава фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко — Ред.) и Фирташа (олигарх Дмитрий Фирташ — Ред.) и т.д.".

Читайте такжеСоюз двух негодяев может обеспечить триумф Путина на выборах в Украине"И у всех есть свои амбиции: и у Новинского (бизнесмен, нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский — Ред.), и у Мураева (нардеп от "Оппоблока" Евгений Мураев — Ред.) , и у Бойко, и у Вилкула. Каждый из них будет пытаться играть свою собственную роль", — заявил он.

"Отсутствие лидера, который бы их объединил, будет ставить крест на любых политических амбициях. В первую очередь, все это — бизнес-проекты. Медведчук же хочет построить на этой некое объединение на идеологической основе. Но, на мой взгляд, это не удастся", — добавил Октисюк.

Напомним, в Украине в 2019 году запланированы выборы президента, а позже — в Верховную Раду. Журналист Сергей Рахманин считает, что в нашей стране Кремль сделает упор, в первую очередь, на парламентскую кампанию.

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Украина выборы Ринат Ахметов Анатолий Октисюк
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