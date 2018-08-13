Страна парадоксов: с чем Украина подошла к выборам-2019

Впервые за 25 лет, заоблачные зарплаты и премии (рекорд, до 45 млн долларов) наших госчиновников смело конкурируют с масштабами их взяток, а ответственность и эффективность их труда не только гораздо ниже, чем у предыдущих поколений украинской бюрократии, но и не соответствуют поставленным задачам и ожиданиям общества. Вместо этого, они открыто «приучают» украинское общество к тому, что их личная выгода гораздо важнее эффективности их работы. А оценка и содержание их работы становится тайной.

Тоже самое можно сказать о группе судейских и прокурорских чиновников. Сейчас их заоблачные зарплаты не уступают их взяткам, а качество работы правоохранительных органов стремительно падает вплоть до фактов саботажа, например, демонстративного отказа от работы 12 прокуроров.

Читайте такжеЧто ждет Украину после выборов-2019: три сценарияИными словами, чиновники новых и старых правоохранительных органов приучают страну к новой нелегальной норме поведения (микродоговор) - они работают только тогда, когда есть вероятность личной выгоды и отсутствие опасностей. Заметьте, ни один из тех 12-ти, кто саботировал заседания суда не отказался от своей зарплаты за отказ выполнить свои служебные обязанности как прокурор. А Генпрокуратура имитирует вялое недовольство, как судом, так и прокурорами, а не избежавшему наказания опасному преступнику.

Президентская власть в Украине также стремительно деградирует. Начиная с Кучмы, каждый новый президент Украине слабее, опаснее и хуже предыдущего. С одной стороны, как правило, новый президент Украины прикрывает предыдущего президента от народного гнева и правоохранительных органов, а также перенимает его методы разграбления страны и борьбы оппозицией. А с другой стороны, деятельность каждого нового президента становится все более коррумпированной и разрушительной, по отношению к Украине.И никто из президентов не хочет прервать эту негативную традицию.

Тоже самое касается и законодательной ветви власти. Каждая новая Верховная Рада Украины становится хуже, по качеству свое работы, чем предыдущая. А «встреча» на выборах в Верховную Раду безответственных, циничных и активных кандидатов в депутаты с частью пассивных, наивных, но безответственных избирателей, с каждым годом приводит к все более и более худшему качеству украинского парламента.

Массовая социальная коррупция, во время избирательной кампании, становится нормой политических отношений между кандидатом и избирателями. В результате такого "неестественного выбора" будущих народных депутатов, неэффективность и безответственность Верховной Рады становится ее визитной карточкой и стилем работы.

Читайте такжеВыборы-2019: шумный карнавал серых политиков и веселых придурковНародные депутаты уже не стесняются и даже бравируют тем, что они не решают проблемы страны, а заняты исключительно решением своих узко политических и личных дел. Насыщенность депутатского корпуса Верховной Рады коррупционерами, демагогами, непрофессионалами достигал своего предела. Но политический парадокс в том, чем слабее и хуже репутация и доверие к украинскому парламенту (3-4%), тем сильнее желание украинского общества передать ему всю полноту власти.

За последние четыре года украинская власть оказалась неспособной ни к проведению реформ, ни к борьбе с российской агрессией, ни к борьбе с коррупцией. Вот с такими парадоксальными результатами политического развития исполнительной, законодательной и судебной власти Украина подошла к своим очередным выборам президентским и парламентским выборам.