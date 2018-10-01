Откаты, откатики: Ахметов заплатил Порошенко 270 млн долларов по энергетическим схемам - Дубинский

Участником схемы стала "Донецксталь" / dmz.donetsksteel.com

Украинский олигарх Ринат Ахметов заплатил Порошенко деньги через нелегальные энергетические схемы.

С таким утверждением выступил известный журналист Александр Дубинский, разместив соответствующий пост в своем Telegram-канале.

"А тем временем, Ахметов уплатил Порошенко откат по энергетическим схемам в размере 270 млн долларов. Как это было сделано:

1) ICU скупил долги на 300 млн долл группой компаний Донецкстали (Виктора Нусенкиса) с дисконтом около 90%

2) группу Донецкстали выкупил Ахметов

3) Ахметов в судах согласился выплатить ICU полную сумму долга Донецкстали

4) ICU "в плюсе" на 270 млн долларов, или на 7.5 млрд гривен.

Вот вам и откат с "Роттердам+2", - написал журналист.

Ранее Александр Дубинский заявил, что ему удалось отыскать подлинную страницу Петра Порошенко в Facebook. Журналист утверждает, что Порошенко ведет страницу в соцсети под никнеймом Peter Lions (Петр Лев). "На протяжении 4,5 лет Порошенко скрывался в сети под псевдонимом Peter Lions. Петр Лев. С аватаркой Питера Пена", - сообщил он.

После деанонимизации Порошенко Дубинский также раскрыл страницы членов семьи, а также представителей ближайшего окружения главы государства, - все они скрываются в соцсети под вымышлеными именами.