Зеленский рассказал о разговоре с Порошенко на тему политики

19 января 2019, 00:38

Глава государства накануне Нового года спрашивал о шоумена о его президентских амбициях.

Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о разговоре двух потенциальных кандидатов в президенты / РБК-Украина

Известный комедийный актер и глава студии Квартал 95 Владимир Зеленский поделился воспоминанием о встрече с Петром Порошенко в Администрации президента в декабре 2018 года.

В интервью Украинской правде он рассказал, что встреча состоялась по инициативе главы государства, который пригласил шоумена к себе для беседы.

Зеленский добавил, что президент спросил его, идет ли он в президенты. Однако четко на поставленный вопрос не ответил и пояснил, что "думает".

"Ну а что я должен был сказать? Это правда, я думаю ... Он (Порошенко - УП) объяснил сложную ситуацию в стране, он старается. А вы, мол, так шутите (о нем - УП), а я стараюсь", - говорит Зеленский.

Шоумен пытался пояснить президенту, что Квартал 95 не оскорбляет намеренно украинских политиков, а демонстрирует сатиру.

"Это же юмор, который отражает общество. Юмор - это такая легкая форма любому руководителю страны дать понять, где он живет и в какой ситуации. Мне кажется, что так всегда было", - сказал он.

Зеленский подчеркнул позитив от, того, что в Украине артисты могут свободно шутить на политические темы.

Напомним, в ответ на расследование программы Схемы Владимир Зеленский заявил, что не ведет бизнес в России, так же, как и другие члены коллектива студии.

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