"Мы не работаем в России": Зеленский прокомментировал расследование "Схем"

Зеленский прокомментировал журналистское расследование / УНИАН

Руководитель "Студии Квартал-95" Владимир Зеленский заявил, что не ведет бизнеса в России, так же как и другие члены коллектива студии. Такое заявление артист разместил в "Фейсбуке".

"Ни я, ни "Студия Квартал-95", никто из нашего коллектива, мы не работаем в России после того, что Россия сделала с Украиной. Мы туда не ездим, я там не выступаю. Более того, на меня там открыто уголовное дело в силу того, что я и "Квартал-95" помогали нашей армии финансово", - заявил Зеленский.

Накануне в программе журналистских расследований "Схемы" заявили, что нашли три российские компании, которые имеют того же учредителя - кипрскую компанию Green Family Ltd, – что и "Квартал-95". Руководитель студии объяснил наличие таких компаний.

Читайте такжеПерекошенные лица: почему предложение Зеленского взбесило Порошенко"У нашей компании действительно много разных прав. Мы торгуем с 21 страной за границей, со всеми странами СНГ. Мы торгуем интеллектуальными правами, нашими форматами, идеями, сценариями, и деньги эти, и деньги от роялти, от продажи прав, поступают на различные западные компании. Оттуда эти деньги возвращаются в Украину – и тут мы их тратим на наших сотрудников, на наш контент. Мы работаем только в нашей стране и будем работать только в Украине", - рассказал артист.

Мы работаем и живём в Украине!!! Опубликовано Владимиром Зеленским Пятница, 18 января 2019 г.

Также Зеленский извинился за резкое поведение с журналистом, который подошел к нему за комментарием. Шоумен говорит, что его захватили врасплох.

"Я хочу объяснить ситуацию, связанную с журналистами программы "Схемы": на меня резко выскочили – я резко отреагировал. Ребята, в следующий раз не прячьтесь, приходите, я отвечу на все вопросы. Извиняюсь, на всякий случай", - пояснил Зеленский.

Напомним, о своем намерении идти в президенты Украины Владимир Зеленский объявил в прямом эфире канала 1+1 в новогоднюю ночь. Согласно соцопросам, в президентской гонке Зеленский входит в тройку лидеров вместе с Юлией Тимошенко и Петром Порошенко.